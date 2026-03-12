Toffoli arquiva investigação de atuação da Transparência Internacional em acordo da J&F

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli arquivou uma investigação contra a ONG Transparência Internacional. O processo apurava a atuação da entidade no acordo de leniência da J&F, no âmbito da operação Lava Jato. A decisão seguiu um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR).

A PGR indicou a ausência de elementos mínimos para justificar a continuidade das investigações. Além disso, a Procuradoria apontou a inexistência de competência originária do Supremo para o caso. A organização administrou R$ 2,3 bilhões em investimentos sociais do acordo.

A investigação foi aberta em 2024, após notícia-crime apresentada pelo deputado Rui Falcão (PT-SP). Ao determinar a apuração, Toffoli defendeu a necessidade de verificar eventual apropriação de recursos públicos.

PGR não identificou irregularidades

Segundo o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o órgão abriu sindicâncias. Elas visavam investigar os pontos levantados por Falcão. Os procedimentos não encontraram provas para sanção administrativa ou investigação criminal.