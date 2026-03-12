CPMI do INSS aprova convocação de cunhado e ex-namorada de Vorcaro e diretores do Banco Master

A CPMI do INSS aprovou nesta quinta-feira, 12, a convocação de Fabiano Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, da ex-namorada do banqueiro Martha Graeff e de diretores do banco.

A CPMI autorizou o chamamento dos diretores do Master Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, que também era sócio da empresa, e Luiz Antônio Bull, diretor de Riscos, Compliance, Recursos Humanos, Operações e Tecnologia do Master.

Assim como Vorcaro, Silva e Bull foram presos preventivamente pela Polícia Federal. Bull é investigado por, entre outros crimes, suspeita de gestão fraudulenta de instituição financeira, emitir, oferecer ou negociar títulos ou valores mobiliários falsos ou falsificados e integrar organização criminosa. Também segundo a PF, Silva assinou contratos suspeitos e encaminhou documentos ao Banco Central que podem conter informações fraudulentas.

Com a atuação dos governistas, maioria na CPMI, a comissão barrou a convocação de Roberta Luchsinger, amiga de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foram 16 votos contrários à presença dela no colegiado e 12 favoráveis.

Em seguida, o governo barrou o requerimento de convocação da ex-marqueteira do PT Danielle Fonteles, com pouca diferença no placar, que registrou 16 a 11.

Governistas dizem que esses requerimentos eram "cortina de fumaça". "Lulinha não tem nada a ver com esse assunto. Roberta não tem nada a ver com esse assunto do INSS. É outra cortina de fumaça. Por isso estamos votando contra, para que a CPMI tenha um rumo real de investigação", disse o deputado Rogério Correia (PT-MG).

Segundo a PF, uma consultoria ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, teria transferido R$ 1,5 milhão para uma empresa de Roberta Luchsinger, em cinco pagamentos sucessivos de R$ 300 mil. A empresária passou a usar tornozeleira eletrônica por determinação da Justiça.

O próximo protegido em votação foi José Antonio Batista Costa, presidente da J&F, controladora do banco digital PicPay, que tem como donos os irmãos Joesley e Wesley Batista. O placar terminou com 15 a 11.

O relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), criticou o que ele chamou de "blindagem". "Eita blindagem danada é do sistema financeiro. Nunca vi tanto funcionário do sistema financeiro na CPMI", afirmou. No caso de Fonteles e Luchsinger, ele disse que "André Mendonça (ministro do STF relator do caso) vai prender tudinho".

Resta a análise da convocação de Edson Claro Medeiros Júnior, apontado como funcionário do Careca do INSS.

A comissão decidiu retirar da pauta a convocação de Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central no governo de Jair Bolsonaro. Esse requerimento será analisado na próxima semana, junto com a convocação do atual presidente do BC, Gabriel Galípolo.

Também foi retirado de pauta a convocação de Rogério Giglio Gomes, ex-policial civil que disse ter sido pago pela Fictor para produzir conteúdo que seria falso para munir a CPMI do INSS. Esse requerimento também será analisado na próxima semana.

Além dos já mencionados, a CPMI também aprovou a convocação das seguintes pessoas:

- Marcos de Brito Campos Júnior, ex-diretor de Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit), suspeito de receber propina em dinheiro vivo do Careca do INSS;

- Lucineide dos Santos Oliveira, sócia da Associação dos Aposentados do Brasil (AAB), uma das associações alvo de abertura de processo da Controladoria-Geral da União (CGU) por suspeitas de envolvimento com as fraudes de descontos a aposentados e pensionistas do INSS;

- João Vitor da Silva, sócio de empresa que teria recebido recursos de empresas do Careca do INSS;

- Mauro Caputti Mattosinho, piloto que trabalhava em empresa de táxi aéreo que já denunciou o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, de ser dono de aeronaves operadas empresa aérea ligada a investigados por suspeita de lavar dinheiro para o PCC;

- Renato de Matteo Reginatto, advogado que o ex-policial civil Rogério Gomes acusou de se aproximar do policial para oferecer a parceria com a Fictor.

CPMI cancela depoimentos previstos

Os depoimentos previstos para a sessão desta quinta-feira foram cancelados. A presidente do Palmeiras e do Banco Crefisa, Leila Pereira, e do CEO do Banco C6 Consignado S.A., Artur Ildefonso Brotto Azevedo, deporiam na condição de testemunhas, mas uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino dispensou os dois de comparecerem ao colegiado na data prevista.

Já a diretora de Tecnologia da Informação do INSS, Lea Bressy Amorim, apresentou atestado médico e ficará afastada das funções até dia 15 de março, quando poderá comparecer ao colegiado para depor. Lea e Ildefonso devem depor na próxima quinta-feira, 19.

O tesoureiro da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura (CBPA), Paulo Gabriel Negreiros de Almeida, está preso e, até o momento, a CPMI não obteve autorização do ministro do STF André Mendonça para que o depoente compareça ao colegiado.