TerPaz entrega 45 cadeiras de rodas para moradores dos bairros do Benguí e Icuí-Guajará

Nesta segunda-feira (16), o programa Territórios Pela Paz (TerPaz) entregou 45 cadeiras de rodas e equipamentos necessários às Pessoas com Deficiência para os moradores dos bairros do Benguí, em Belém, e do Icuí-Guajará, em Ananindeua.

A iniciativa, realizada em parceria com a Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac) e com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), também oferece palestras educativas sobre temas de interesse para a comunidade, além da distribuição de kits para higiene bucal.

Moradora do bairro do Icuí-Guajará, há 30 anos, a dona de casa Maria de Lurdes, foi uma das pessoas beneficiadas. “O meu filho tem 27 anos, nasceu com paralisia cerebral, que foi causada pela falta de oxigenação no cérebro e que comprometeu toda a sua parte motora, por isso, essa cadeira de rodas veio em boa hora’’, disse a moradora.

Além disso, a entrega das cadeiras contempla um dos serviços garantidos pelo TerPaz, e para se cadastrar basta ir às Ações de Saúde, sempre realizadas nos finais de semana, onde são disponibilizadas também consultas ginecológicas, pediátricas e com clínico geral, aferição de pressão arterial, testes de glicemia e encaminhamento para consultas e exames especializados, por meio da Central de Regulação da Sespa, nos Territórios pela Paz em Belém, Ananindeua e Marituba.

A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, também esteve presente na ação e ressaltou a importância da entrega das cadeiras de rodas. "Nós estamos fazendo com que esses serviços cheguem a quem mais precisa, e hoje foram entregues mais cadeiras de rodas, desta vez no bairro do Icuí-Guajará em Ananindeua e no Benguí em Belém, o que é maravilhoso, porque mostra que as pessoas estão acreditando no trabalho que está sendo realizado pelo Governo do Estado’’, declarou.