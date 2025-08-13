‘Temos que parar com a hipocrisia ambiental’, diz governador do MT sobre desenvolvimento sustentável

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou nesta quarta-feira (13), durante o Fórum Nacional de Governadores, em Belém, que é preciso “parar com a hipocrisia ambiental”. Ele criticou a lentidão do Brasil na exploração de recursos naturais estratégicos e questionou o modelo atual de desenvolvimento sustentável.

Segundo Mendes, o país precisa construir respeito interno para ser reconhecido no cenário global. “Não é o Brasil, com apenas 3% das contribuições nas emissões globais, que vai salvar o planeta. Nós queremos salvar as nossas florestas, queremos preservar, mas também queremos ter o direito de explorar o potássio e o petróleo, de forma estratégica”, afirmou.



O governador destacou que o processo de licenciamento ambiental no Brasil é lento e comparou a situação com a atuação de empresas estrangeiras. “Aqui estamos a 500 quilômetros do litoral e não podemos sequer estudar e explorar o petróleo. Enquanto isso, empresas americanas e francesas já estão explorando o mesmo recurso. Vamos demorar quantas décadas para licenciar?”, questionou.

Mendes também criticou a visão de que o Brasil se resume ao futebol ou a país em desenvolvimento, reforçando a necessidade de priorizar políticas que atendam às necessidades estratégicas do país. “Futebol é um grão de areia diante do que representa a floresta amazônica”, disse, ao defender uma abordagem mais pragmática sobre preservação ambiental e desenvolvimento econômico.

O Fórum Nacional de Governadores reúne líderes estaduais para debater políticas públicas, sustentabilidade e desenvolvimento econômico. O evento também foi um momento para debater o papel dos estados brasileiros na COP 30.