Belém recebe Fórum Nacional de Governadores com foco na COP 30

A cidade de Belém sediará, na próxima terça-feira, 13 de agosto, às 10h, a 17ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores. O encontro reunirá chefes do Executivo dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal para discutir os preparativos da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá na capital paraense de 10 a 21 de novembro de 2025.

A menos de 100 dias do evento global, o objetivo é consolidar uma posição federativa unificada sobre a agenda climática brasileira. A programação prevê a apresentação de contribuições estaduais para temas centrais da COP 30, como descarbonização, financiamento climático, justiça ambiental e transição energética. O encontro contará com a presença do embaixador André Corrêa do Lago, presidente da Comissão Nacional da COP 30 e negociador-chefe do Brasil nas conferências do clima.

Helder Barbalho destaca união e liderança política

Anfitrião da COP 30, o governador do Pará Helder Barbalho afirmou que o momento exige união política para que o Brasil apresente propostas concretas alinhadas aos desafios da Amazônia.

“A COP 30 é uma oportunidade histórica para o Brasil e, especialmente, para a Amazônia. Belém será a porta-voz de um país que quer crescer com responsabilidade climática e justiça social. Reunir os governadores aqui, no Parque da Cidade, reforça o compromisso federativo com uma agenda que não é apenas ambiental, mas de desenvolvimento. O Brasil precisa falar ao mundo com uma só voz. E essa voz nasce da união dos nossos estados”, disse o governador.

Ibaneis Rocha ressalta cooperação federativa

Coordenador do Fórum e governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha destacou a importância de compartilhar experiências e alinhar ações.

“Será uma edição especial do Fórum, de extrema importância para o momento que vivemos, marcado por mudanças climáticas, preservação da Amazônia, transição energética e a revisão do Acordo de Paris. Cada governador poderá compartilhar as ações que vem desenvolvendo em seu estado — e com o Distrito Federal não será diferente”, afirmou.

O evento será realizado no Parque da Cidade, principal sede da COP 30 e atualmente em processo de requalificação. O espaço abrigará as zonas estratégicas da conferência: Blue Zone, voltada para negociações oficiais e encontros diplomáticos; e Green Zone, espaço para debates com a sociedade civil, apresentações culturais, iniciativas de ciência, inovação e empreendedorismo sustentável.

Sobre o Fórum Nacional de Governadores

Criado como instância permanente de articulação, o Fórum Nacional de Governadores reúne líderes dos 26 estados e do Distrito Federal para debater pautas de interesse comum, como segurança pública, saúde, educação, equilíbrio fiscal e meio ambiente.

Além de alinhar posições, o Fórum atua como canal direto de interlocução com o Governo Federal, com pautas definidas por consenso e relatorias atribuídas conforme a afinidade dos governadores com cada tema.