Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Dirceu diz em evento do PT que País viverá 'momento revolucionário' ao citar isenção do IR

O diretório nacional do PT se reuniu em Brasília nesta sexta

Estadão Conteúdo

O ex-ministro da Casa Civil José Dirceu (PT) afirmou nesta sexta-feira, 5, que tem a "intuição" de que o Brasil vai viver um "momento revolucionário", ao listar benefícios para a sociedade como a isenção do Imposto de Renda para os mais pobres. Dirceu coordena um dos grupos que irão formular o programa da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição.

"Eu tenho a intuição de que o Brasil vai viver um momento revolucionário. A questão é saber se estamos à altura desse momento, nós vamos ser capazes, nesse Congresso, de dotar o nosso partido de um estatuto e uma organização para enfrentar o desafio. O desafio é o risco de guerra", disse Dirceu durante evento do PT nesta noite, ao se referir à consciência política de brasileiros que, segundo ele, passaram a ter consciência de classe graças a medidas como a reforma tributária, a isenção de quem ganha até R$ 5 mil do Imposto de Renda e a possibilidade da redução da jornada de trabalho.

O diretório nacional do PT se reuniu em Brasília nesta sexta para discutir as eleições de 2026 e a construção do programa de governo de Lula. Em um manifesto publicado pelo partido, a sigla afirma que os brasileiros sofrem os efeitos da "crise do capitalismo", defendeu uma discussão "sem medo" sobre os obstáculos da segurança pública e elencou a redução da escala de trabalho como o principal objetivo de um eventual governo Lula 4.

Durante a reunião, o presidente do PT, Edinho Silva, afirmou que os petistas vão realizar debates até abril de 2026 para traçar estratégias que visem à reeleição de Lula. Não houve citação sobre a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como o candidato bolsonarista que irá enfrentar o presidente no ano que vem.

No encontro, o presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Okamotto, anunciou que estará deixando o comando do think tank petista. Ainda não foi definido quem irá substituir Okamotto na função, estratégica para a formação do projeto do PT para 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PT/EVENTO/JOSÉ DIRCEU/ISENÇÃO/IR
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio Bolsonaro participa de culto neste domingo, 1º compromisso após anúncio de candidatura

06.12.25 17h23

ENTREVISTA

Gratuidade de bagagem de mão é vitória para o consumidor, defende Cássio Bitar

Coordenador do Nudecon elogia decisão da Câmara dos Deputados e destaca importância da regulação para proteção dos direitos do consumidor.

06.12.25 17h00

ENTREVISTA

Defensoria Pública do Pará reduz demandas por telecomunicações e problemas de energia elétrica

Em entrevista, coordenador do Nudecon detalha as ações da Defensoria Pública para resolver as queixas de consumidores, especialmente no interior do estado.

06.12.25 16h30

Alcolumbre pauta PEC do Marco Temporal um dia antes de julgamento do STF sobre o mesmo tema

06.12.25 16h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

EDUCAÇÃO

CCJ do Senado aprova acúmulo de cargo de professor com outra função

Texto relatado pelo senador paraense Zequinha Marinho segue para o Plenário; medida visa melhorar a renda e suprir déficit de docentes

03.12.25 19h27

OPERAÇÃO LAVA JATO

Por que Lula foi preso e por que foi solto? Entenda a decisão do STF sobre o caso

Ex-presidente cumpriu pena por condenações ligadas à Operação Lava Jato, mas teve os processos anulados pelo STF; relembre

22.07.25 23h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda