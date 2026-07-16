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Política

Temos governo analógico, o presidente não usa celular, é estranho, diz Flávio Bolsonaro

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, criticou nesta quinta-feira, 16, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não utilizar o celular.

"Uma das coisas que nos incentiva a colocar o nome à disposição do País como uma alternativa, resgatar a nossa nação, é porque a gente tem um governo que é completamente analógico, um governo que tem um presidente que não usa telefone celular. Isso é até estranho hoje em dia. Uma pessoa que não usa celular, que não está conectada com o mundo, alguém que não entende das inovações, não entende de como é uma ferramenta importante na vida de tanta gente", afirmou o parlamentar durante uma live em seu canal no YouTube para apresentar o "Plano Brasil por Elas", focado em políticas públicas para mulheres.

Flávio afirmou também que Lula "acha que inteligência artificial (IA) só serve para manipular vídeos e fotos".

O senador faz a transmissão ao lado da economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, coordenadora das propostas econômicas da pré-campanha do senador e cotada para vice na chapa. Segundo ela, falas do petista contra o uso excessivo de celulares serviram de "inspiração" para o plano.

De acordo com Flávio, um dos objetivos do "Brasil por Elas" é garantir acesso à internet para, no mínimo, 70 milhões de mulheres. O pré-candidato disse, inclusive, já ter conversado com operadoras de telefonia móvel para fornecer até o aparelho celular.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/DANIELLA MARQUES
Política
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