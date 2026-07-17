Flávio volta a defender mulher como vice e cita Daniella Marques entre outras opções

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, voltou a defender que uma mulher seja escolhida como vice em sua chapa e citou os nomes da ex-presidente da Caixa, Daniella Marques (Republicanos), e os das deputadas federais Simone Marquetto (PP-SP) e Clarissa Tércio (PP-SP). A declaração foi dada durante live para lançamento do programa Brasil por Elas, voltado ao público feminino.

Como mostrou o Estadão, o plano coordenado por Daniella Marques inclui a criação de um aplicativo com oportunidades de empregos para mulheres; vouchers para mulheres de baixa renda inscreverem seus filhos em creches privadas caso haja falta de vagas públicas; microcrédito para fomentar o empreendedorismo feminino; e a castração química de estupradores. Um trio feminino formado por Daniella, Simone Marquetto e a mulher de Flávio, Fernanda Bolsonaro, deve percorrer o Brasil para apresentar as propostas.

"Eu já falei várias vezes: a minha preferência é que (a vice) seja uma mulher. Estão falando muito o nome da Dani (Daniella Marques, que estava ao lado). Então é importante vocês conhecerem, olhando para a frente. Tem uma outra que está atrás da câmera, que vocês não estão vendo, que é Simone Marchetto, que ajudou a gente também a construir esse programa 'Brasil por Elas'. O nome dela foi falado pra caramba", disse Flávio, citando também Clarissa Tércio na sequência.

Nos três casos, porém, a escolha depende de articulações partidárias, já que nem a federação formada pelo PP e pelo União Brasil, nem o Republicanos fecharam posição por apoio a Flávio Bolsonaro. As discussões, se não avançarem, devem levar à neutralidade das legendas.

Na mesma live, Flávio culpou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo novo tarifaço aplicado pelo governo Donald Trump.

"A gente aqui tentou de todas as formas que essa tarifação chegasse ao Brasil. O Lula fez força para isso, cavou o pênalti, conseguiu, chegou a tarifa contra os interesses do povo brasileiro", disse Flávio.

Segundo o senador, as exportações brasileiras também são alvos de sanções por outros parceiros comerciais, como a China e a União Europeia.

"Estados Unidos, China, União Europeia, os principais parceiros comerciais do Brasil, e o Brasil está tendo este tipo de relação com eles. Ou seja, muito pior para a nação brasileira, por causa dessa incompetência", criticou.

Flávio ainda criticou Lula por não utilizar o celular.

"Uma das coisas que nos incentiva a colocar o nome à disposição do País como uma alternativa, resgatar a nossa nação, é porque a gente tem um governo que é completamente analógico, um governo que tem um presidente que não usa telefone celular. Isso é até estranho hoje em dia. Uma pessoa que não usa celular, que não está conectada com o mundo, alguém que não entende das inovações, não entende de como é uma ferramenta importante na vida de tanta gente", afirmou o parlamentar durante uma live em seu canal no YouTube para apresentar o "Plano Brasil por Elas", focado em políticas públicas para mulheres.

Flávio afirmou também que Lula "acha que inteligência artificial (IA) só serve para manipular vídeos e fotos".

O senador faz a transmissão ao lado da economista Daniella Marques, ex-presidente da Caixa, coordenadora das propostas econômicas da pré-campanha do senador e cotada para vice na chapa. Segundo ela, falas do petista contra o uso excessivo de celulares serviram de "inspiração" para o plano.

De acordo com Flávio, um dos objetivos do"Brasil por Elas" é garantir acesso à internet para, no mínimo, 70 milhões de mulheres. O pré-candidato disse, inclusive, já ter conversado com operadoras de telefonia móvel para fornecer até o aparelho celular.

Flávio chama de 'absurda' decisão de Moraes que o proibiu de visitar o pai

O senador Flávio Bolsonaro classificou como "absurda" a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de impedi-lo de se comunicar com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por 90 dias.

A determinação foi dada após Flávio divulgar uma carta do pai nas redes sociais, em que o ex-chefe do Executivo apoia sua pré-candidatura ao Planalto após a crise entre o parlamentar e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).