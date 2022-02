TCU: PGR deve se manifestar sobre bloqueio de bens de Sérgio Moro

O processo que apura a contratação de Sergio Moro pela Alvarez & Marsal seguirá para as mãos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que deve examinar a matéria e, se considerar necessário, determinar as providências para a sua apuração na esfera penal, inclusive se manifestando sobre a pertinência do bloqueio de bens. A decisão foi tomada pelo ministro Bruno Dantas, relator do procedimento contra Moro no Tribunal de Contas da União. Para Dantas, a investigação ainda está em fase preliminar, por isso, ele não determinou o bloqueio dos bens. As informações são do Portal UOL.

Ainda em sua decisão, Bruno Dantas determinou o envio de parte dos autos à Receita Federal para que se examine a possibilidade de ter havido sonegação fiscal na forma de contratação do ex-juiz pela Alvarez & Marsal.

Também foi determinada a remessa de cópia integral dos autos ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que avalie a pertinência de adotar medidas junto ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) sobre a atuação das empresas de Moro, do próprio ex-juiz e da Álvarez & Marsal.