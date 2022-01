'Não estou fazendo isso por CPI e também não estou fazendo isso pelo TCU'

Prepare o balde!

Vai faltar água de segunda-feira, 31, a sexta-feira, 4, nos bairros Água Boa e Itália, em Outeiro, informa a Cosanpa.

Primeira necessidade

Com o tempo chuvoso, aumenta o faturamento dos ambulantes que vendem sombrinhas e guarda-chuvas em Belém.

Sérgio Moro (J. Bosco)

"Não estou fazendo isso por CPI, porque eles recuaram, e também não estou fazendo isso pelo TCU, porque o TCU está abusando do poder.”

Na mira do Tribunal de Contas da União (TCU), o ex-juiz Sergio Moro revelou, ontem, que recebeu um salário mensal bruto de US$ 45 mil nos doze meses em que trabalhou na consultoria Alvarez & Marsal. O valor foi revelado por ele durante uma live transmitida no canal do deputado estadual Mamãe Falei (Podemos) no YouTube. Opositores do PT e do Centrão cogitaram a abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar o caso.

ÔMICRON

Pará

Oficialmente, o Instituto Evandro Chagas confirmou, ontem, através de nota técnica, que, por meio do sequenciamento genético, o Estado do Pará registrou doze amostras positivas para a variante Ômicron, na Região Metropolitana de Belém. O sequenciamento do genoma viral é uma técnica complexa, mas essencial para o trabalho da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A oficialização apenas confirma o que muitos - inclusive médicos - já especulavam, diante dos relatos de pacientes nos atendimentos de urgência desde o início deste mês, com os sintomas descritos pelos órgãos de saúde.

LULA

Repercussão

Os jornais O LIBERAL e Amazônia trazem, nas edições de amanhã, os principais trechos da entrevista exclusiva concedida, na sexta-feira, 28, pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao Grupo Liberal, por meio da Rádio Liberal FM, com transmissão simultânea em vídeo no portal OLiberal.com e nas redes sociais. A entrevista teve ampla repercussão na imprensa nacional, inclusive no Jornal Nacional, da TV Globo, que usou o material do Grupo Liberal, com crédito à Rádio Liberal pelo jornalista William Bonner.

OUTEIRO

Ponte

A notícia que os moradores do Outeiro, distrito de Belém, esperavam será oficializada às 10h de hoje, quando o governador Helder Barbalho assinará a ordem de serviço para a reconstrução da ponte, avariada pelo choque de uma balsa, que destruiu os dois pilares centrais. A ordem será para o início imediato das obras de recuperação da ponte que deverá, no primeiro momento, liberar o trânsito de veículos leves, motocicletas e pedestres e, no segundo momento, que pode chegar a seis meses, abrir para o tráfego mais pesado.

SONEGAÇÃO

Locadoras

A Justiça Federal condenou dois empresários de Belém por sonegação fiscal. Os réus foram investigados pela operação “Frota Virtual”, que apurou fraudes na compra e desvio de veículos por empresas locadoras de carros nos Estados do Amazonas, Amapá e Pará. O esquema das locadoras funcionava com a abertura de empresas de fachada na Zona Franca de Manaus e Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, beneficiando-se das regras diferenciadas que vigoram nessas regiões.

Sentença

Os empresários foram condenados a devolver o valor de R$ 53 mil sonegados à Receita Federal e, ainda, a prisão em regime aberto, mas as penas foram convertidas em multas e restrições de direitos. Um deles já havia sido condenado anteriormente por participar do mesmo esquema, e ainda responde a outra ação penal na Justiça Federal no Pará, também por crime contra a ordem tributária.

TRÁFICO

Peixes

O delegado da Polícia Federal (PF), Thiago Scapim, que comandou, ontem, a operação “Volta Grande do Xingu” para cumprimento de mandados de prisão e apreensão em combate ao tráfico de peixes ornamentais no município de Altamira, no oeste paraense, informou que a investigação sobre os atos criminosos começou a partir das pequenas e esporádicas apreensões feitas nos aeroportos, principalmente os de Belém e Manaus (AM).

Rastreio

O rastreio da origem desses animais levou a PF a concluir que trata-se de uma organização criminosa. Na operação de ontem, a Justiça Federal expediu dois mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão em Altamira e Rurópolis. Uma pessoa foi presa em flagrante com diversos exemplares do peixe vivo – o acari zebra, espécie que, segundo o delegado, só se reproduz naturalmente na região do rio Xingu.

Abono

Saques

Mais de 320 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial a que têm direito referente ao ano de 2019. São R$ 208,5 milhões nos cofres federais ainda aguardando seus beneficiários. Quem não sacou o abono, que já está disponível desde 2020, ainda pode fazê-lo. Basta solicitar o pagamento no próximo calendário vigente. Ou seja, pode sacar o valor atrasado do abono de 2019 junto com o de 2020, que começa a ser pago em 8 de fevereiro.

EM POUCAS LINHAS