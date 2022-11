TCU entrega a Alckmin relatório com pontos críticos para governo Lula

O presidente em exercício do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, entregou, nesta quarta-feira (16), ao vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) um relatório que lista 29 pontos de alto risco para o governo Lula (PT). Alckmin havia solicitado a análise para embasar o novo governo. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

Alckmin e Bruno Dantas se reuniram na sede do Gabinete de Transição de governo, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). O documento foi um pedido do futuro vice-presidente.

Conteúdo dos documentos

lista de alto-risco: desde políticas ambientais a abuso de autoridade;

relatório de fiscalização de políticas públicas: avaliações transversais em benefícios sociais, além de cinco programas emergenciais para a Covid-19;

análise de contas do presidente da República;

TCU e o desenvolvimento nacional: análise sobre meio ambiente, telecomunicações, segurança pública, entre outros temas de cunho social.