Tarcísio sobre pré-candidatura de Caiado: Bolsonaro viu com bons olhos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) vê com "bons olhos" a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), à presidência da República, apesar de manter a pré-candidatura do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), ao Palácio do Planalto. As declarações ocorreram nesta quinta-feira, 29, após Tarcísio ter visitado Bolsonaro na prisão em Brasília.

"Falou. E o presidente viu com bons olhos. O presidente elogiou o Caiado para mim. O presidente tem um apreço pelo Caiado, uma consideração pelo trabalho que o Caiado fez ao longo da sua trajetória política. O presidente entende que é uma candidatura que soma também com esse projeto, que no final vai estar todo mundo junto contra o PT, não tenha dúvida disso. Então, ele viu com muito bons olhos. O presidente então vê com esperança também e viu um movimento acertado e ficou satisfeito", afirmou.