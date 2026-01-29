Tarcísio reforça que vai disputar a reeleição em SP, após visita a Bolsonaro na Papudinha

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou nesta quinta-feira, 29, após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, em Brasília, que vai disputar a reeleição neste ano. "A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo", disse ao sair da unidade prisional.

É o primeiro encontro entre os dois após a prisão de Bolsonaro. A visita tinha sido autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na quinta-feira passada, 22. Tarcísio optou por cancelar o encontro após avaliar que a conversa poderia servir para pressioná-lo a apoiar de forma mais explícita a candidatura de Flávio.

Na terça-feira, 27, Tarcísio disse que não seria candidato à Presidência "nem se Bolsonaro pedisse".

"A gente queria fazer essa visita ao presidente. Uma visita que a gente tinha se programado, queria muito transmitir meu abraço e solidariedade, falar do meu apreço e da minha gratidão e tinha uma tarefa muito difícil que era transmitir o abraço de muitas pessoas", disse.

"Toda vez que faço evento em São Paulo são milhares de pessoas. É impressionante o carinho das pessoas e queria ser porta-voz desse carinho falar da saudade que as pessoas têm dele. Dizer que tem uma massa de brasileiros que torcem por ele. Foi esse o objetivo da visita. Ele vai sempre ter um grande amigo", acrescentou.

O governador de São Paulo afirmou ainda que estará na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto. Questionado se ele estará na campanha, Tarcísio respondeu: "claro".

Tarcísio afirmou ainda que conversou com o ex-presidente sobre a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para o PSD. Segundo o governador de São Paulo, Bolsonaro avalia que ele soma à disputa. "O presidente elogiou Caiado. Tem apreço por ele. A gente entende que é uma candidatura que soma com o projeto, que no fim estará junto contra o PT", disse.

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro acompanhou Tarcísio durante a visita desta quinta-feira, 29, e preferiu não se pronunciar.

No dia anterior, Carlos almoçou com Tarcísio. Há duas semanas, Carlos tinha ironizado um discurso da primeira-dama de São Paulo, Cristiane de Freitas, no qual afirmou que o Brasil "precisa de um novo CEO", em referência direta a uma possível candidatura presidencial do marido.