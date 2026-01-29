Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Tarcísio reforça que vai disputar a reeleição em SP, após visita a Bolsonaro na Papudinha

Na terça-feira, 27, Tarcísio disse que não seria candidato à Presidência "nem se Bolsonaro pedisse"

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), reafirmou nesta quinta-feira, 29, após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Papudinha, em Brasília, que vai disputar a reeleição neste ano. "A gente conversa sobre isso desde 2023, que meu interesse é ficar em São Paulo", disse ao sair da unidade prisional.

É o primeiro encontro entre os dois após a prisão de Bolsonaro. A visita tinha sido autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes na quinta-feira passada, 22. Tarcísio optou por cancelar o encontro após avaliar que a conversa poderia servir para pressioná-lo a apoiar de forma mais explícita a candidatura de Flávio.

Na terça-feira, 27, Tarcísio disse que não seria candidato à Presidência "nem se Bolsonaro pedisse".

"A gente queria fazer essa visita ao presidente. Uma visita que a gente tinha se programado, queria muito transmitir meu abraço e solidariedade, falar do meu apreço e da minha gratidão e tinha uma tarefa muito difícil que era transmitir o abraço de muitas pessoas", disse.

"Toda vez que faço evento em São Paulo são milhares de pessoas. É impressionante o carinho das pessoas e queria ser porta-voz desse carinho falar da saudade que as pessoas têm dele. Dizer que tem uma massa de brasileiros que torcem por ele. Foi esse o objetivo da visita. Ele vai sempre ter um grande amigo", acrescentou.

O governador de São Paulo afirmou ainda que estará na campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto. Questionado se ele estará na campanha, Tarcísio respondeu: "claro".

Tarcísio afirmou ainda que conversou com o ex-presidente sobre a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para o PSD. Segundo o governador de São Paulo, Bolsonaro avalia que ele soma à disputa. "O presidente elogiou Caiado. Tem apreço por ele. A gente entende que é uma candidatura que soma com o projeto, que no fim estará junto contra o PT", disse.

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro acompanhou Tarcísio durante a visita desta quinta-feira, 29, e preferiu não se pronunciar.

No dia anterior, Carlos almoçou com Tarcísio. Há duas semanas, Carlos tinha ironizado um discurso da primeira-dama de São Paulo, Cristiane de Freitas, no qual afirmou que o Brasil "precisa de um novo CEO", em referência direta a uma possível candidatura presidencial do marido.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/TARCÍSIO/VISITA

eleições

SP
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

Minha Casa, Minha Vida

Em Oeiras do Pará, comunidade quilombola recebe unidades do Minha Casa, Minha Vida

Unidades têm sala e cozinha, dois quartos, banheiro interno, área de serviço externa e varanda

30.01.26 20h56

liberação

Moraes autoriza visita de Nikolas Ferreira a Bolsonaro na Papudinha

O despacho também autoriza a entrada de outros parlamentares em datas e horários distintos

30.01.26 19h59

Mulher ferida por raio em ato pró-Bolsonaro organizado por Nikolas Ferreira recebe alta no DF

30.01.26 19h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

NOVO FILHO?

Michelle chama Nikolas Ferreira de 'filho 06' de Bolsonaro

A marcha de Nikolas Ferreira, parte do movimento "Acorda, Brasil", mobilizou milhares e foi marcada por um incidente com queda de raio

27.01.26 12h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda