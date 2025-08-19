Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Tarcísio diz que não gasta tempo pensando em candidatura à Presidência em 2026

Governador de São Paulo salientou que pensar num projeto de País é mais importante do que pensar numa candidatura de centro-direita

Estadão Conteúdo
fonte

"Sabe quanto tempo eu perco pensando nisso? Zero", declarou o governador (Marcelo Camargo / Agência Brasil)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 19, que trabalha com foco na gestão do Estado e que não gasta tempo pensando numa candidatura a presidente da República no ano que vem. O governador afirmou que vai focar em entregar um bom trabalho no Estado e "ajudar quem vai vir, quem vai ser candidato no nosso campo" da direita, no que diz respeito às eleições de 2026.

"Sabe quanto tempo eu perco pensando nisso? Zero. Estou extremamente focado no projeto de São Paulo, extremamente focado. Até porque o que nos preocupa é o legado, o que a gente pode deixar. A população confiou a nós o mandato, deu uma confiança para nós extraordinária. Sou muito grato à população de São Paulo por isso", declarou Tarcísio ao responder sobre planos para uma candidatura ao Planalto durante evento da Warren Investimentos.

Veja mais

image Malafaia critica ausência de presidenciáveis da direita nos atos de domingo: ‘Vão enganar trouxa!’
Governadores Tarcísio de Freitas (SP), Romeu Zema (MG), Ronaldo Caiado (GO) não compareceram às manifestações

image Tarcísio foi submetido a procedimento de radioablação sem intercorrências, diz nota oficial

"O meu objetivo agora é ajudar quem vai vir, quem vai ser candidato no nosso campo, tentar ajudar com um projeto de Brasil", disse a jornalistas após o painel.

Tarcísio salientou que pensar num projeto de País é mais importante do que pensar numa candidatura de centro-direita. "Meu grande objetivo é participar de um projeto que seja vencedor, um projeto que transforme esse Brasil. O piloto, pouco importa. O projeto é que é importante", disse o governador de São Paulo.

Ao falar da "mística" de que o governador de São Paulo é sempre um presidenciável, Tarcísio lembrou que o último político que se tornou presidente após ocupar o posto foi Jânio Quadros, no início da década de 1960. "Esse negócio de governar Estado não é de Deus, não", brincou.

Tarcísio diz estar otimista sobre tarifaço

Tarcísio também disse que o governo de São Paulo continua estudando eventuais novas medidas para contenção de efeitos em setores atingidos pelo tarifaço. "Mas mais do que isso, continuamos fazendo contato lá (nos Estados Unidos), continuamos tentando falar com alguém, sensibilizar alguém. Trabalho de formiguinha mesmo."

A grande preocupação, segundo ele, é que o Brasil perca mercados relevantes a empresas que empregam muitas pessoas, por conta do tarifaço. "Agora, eu sou otimista. Sempre otimista. Então, eu acho que vamos conseguir resolver em algum momento", disse.

Desvinculação do orçamento

Durante o evento, Tarcísio defendeu uma agenda de desvinculação e desindexação do orçamento e revisão de benefícios tributários, junto com reforma administrativa, baseada na meritocracia, e programas de concessões e privatizações.

"Se eu gasto muito, estou comprometendo as próximas gerações. Estamos falando de aumento de imposto, de atacar produtividade e de não crescer", afirmou Tarcísio, numa crítica à política fiscal do governo federal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Eleições 2026

presidência

Tarcísio
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula almoçará com Motta e lideranças do Republicanos em série de encontros com siglas de centro

19.08.25 12h08

PF faz operação contra suspeitas de desvio de R$ 50 milhões na educação do Maranhão

19.08.25 12h08

'brasil é dos brasileiros'

Gleisi diz que decisão de Dino sobre aplicação de leis estrangeiras colocou 'pingos nos is'

Ministro afirmou que o Brasil tem sido "alvo de diversas sanções e ameaças". Governo Trump aplicou Lei Magnitsky contra Moraes

19.08.25 11h18

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Cantarina sobre migrantes do Norte e Nordeste

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

política

Paraense que planejou atentado a bomba em aeroporto de Brasília não está foragido, diz defesa

Advogada do investigado diz versão contrária ao do STF, que concluiu que George estava “em local incerto e não sabido”

16.08.25 7h37

Polêmica

Michelle chama Lula de ‘pinguço’ e diz que Bolsonaro vai voltar à presidência

A declaração foi feita durante seu discurso no Rio Grande do Norte, neste sábado, 16

16.08.25 16h48

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro diz que irá às 'últimas consequências' para tirar 'psicopata' Moraes do STF

Em entrevista, o deputado licenciado referiu-se ao ministro como "psicopata", "mafioso" e "bandido"

14.08.25 13h03

INVESTIGADO?

Hugo Motta envia ao Conselho de Ética quatro pedidos de cassação contra Eduardo Bolsonaro

Quatro pedidos de cassação de Eduardo Bolsonaro avançam após ficarem parados na Mesa Diretora

15.08.25 12h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda