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Tarcísio concederá a Javier Milei a mais alta honraria do Estado de São Paulo

A passagem de Milei pelo Brasil inclui ainda a participação na convenção nacional do Partido Liberal (PL), marcada para oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República

Estadão Conteúdo

22 de julho de 2026 às 15:11

Tarcísio de Freitas e Milei

Tarcísio de Freitas e Milei ( Foto: Divulgação / Eduardo Valente )

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concederá neste sábado, 25, ao presidente da Argentina, Javier Milei, a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado. A cerimônia será realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e integra a agenda oficial do chefe de Estado argentino no Brasil, antecipada pelo Estadão.

A passagem de Milei pelo Brasil inclui ainda a participação na convenção nacional do Partido Liberal (PL), marcada para oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Em 2024, Tarcísio concedeu a Ordem do Ipiranga a Karina Milei, secretária-geral da Presidência da Argentina e irmã do presidente. A condecoração foi entregue durante agenda oficial no Palácio dos Bandeirantes e simbolizou o estreitamento das relações institucionais entre o Estado de São Paulo e a administração argentina.

A Ordem do Ipiranga foi criada para reconhecer personalidades que prestaram relevantes serviços ao Estado, sendo considerada a principal distinção honorífica concedida pelo governo paulista. A entrega da medalha a Javier Milei ocorre em um momento de intensificação dos laços políticos entre o governador paulista e o presidente argentino, ambos defensores de uma agenda liberal na economia.

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