Tarcísio concederá a Javier Milei a mais alta honraria do Estado de São Paulo

A passagem de Milei pelo Brasil inclui ainda a participação na convenção nacional do Partido Liberal (PL), marcada para oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concederá neste sábado, 25, ao presidente da Argentina, Javier Milei, a Ordem do Ipiranga, a mais alta honraria do Estado. A cerimônia será realizada no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, e integra a agenda oficial do chefe de Estado argentino no Brasil, antecipada pelo Estadão.

A passagem de Milei pelo Brasil inclui ainda a participação na convenção nacional do Partido Liberal (PL), marcada para oficializar a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

Em 2024, Tarcísio concedeu a Ordem do Ipiranga a Karina Milei, secretária-geral da Presidência da Argentina e irmã do presidente. A condecoração foi entregue durante agenda oficial no Palácio dos Bandeirantes e simbolizou o estreitamento das relações institucionais entre o Estado de São Paulo e a administração argentina.