Flávio Bolsonaro nega irregularidades de seu escritório com empresa ligada a Vorcaro

O senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou quarta-feira, 22, que seu escritório de advocacia teria emitido R$ 1,5 milhão em notas fiscais para empresas ligadas à estrutura empresarial associada ao banqueiro Daniel Vorcaro. O senador negou ter recebido recursos da Copenhagen Consultoria e Assessoria S.A.

"Fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. Em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen. ... Estou tendo que explicar porque não recebi o dinheiro dessa empresa", declarou, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Mais cedo, reportagem do site Metrópole informou que o escritório de Flávio, do qual ele é o único sócio, emitiu duas notas fiscais de R$ 500 mil para a Copenhagen em 7 de abril de 2025, posteriormente canceladas, e uma terceira nota de R$ 500 mil para a Contábil Correa, sem registro de cancelamento. Segundo a reportagem, as empresas estariam conectadas à estrutura empresarial ligada a Vorcaro. Flávio afirmou que as notas canceladas "não movimentaram nada" e que não há qualquer irregularidade em sua atuação.