Política

Política

Tarcísio cancela participação em evento de filiação de deputado Pedro Lupion ao Republicanos

Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cancelou a participação que faria nesta quarta-feira, 29, em evento de filiação do deputado Pedro Lupion (PR) ao Republicanos.

O cancelamento foi informado pelo presidente do partido, Marcos Pereira, já com o evento em andamento. Segundo Pereira, Tarcísio comunicou um "imprevisto" que o impediria de participar.

O evento tem a participação de nomes como o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de deputados e outros políticos do Republicanos e da bancada do agronegócio, presidida por Lupion.

Palavras-chave

LUPION/REPUBLICANOS/FILIAÇÃO

Tarcísio
Política
