Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Suplente de Alexandre Frota responde a processo de peculato por empregar funcionária fantasma

Estadão Conteúdo

O suplente de vereador José Marcos da Silva (PDT), o "Marcos Nena", que vai assumir o mandato de Alexandre Frota (PDT) na Câmara Municipal de Cotia, na Grande São Paulo, responde a um processo criminal por peculato. O Estadão pediu manifestação da defesa.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) afirma que ele usou a influência na prefeitura para empregar uma funcionária fantasma nas Secretarias de Educação e Esportes, entre abril de 2013 e janeiro de 2017.

Segundo a denúncia, os atestados de frequência de trabalho - alguns inclusive com horas extras - eram falsificados. A investigação teve início a partir de uma denúncia anônima.

A servidora constou como auxiliar de serviços gerais da prefeitura, mas na verdade dava expediente na portaria de um condomínio de casas no bairro de Caucaia do Alto, em Cotia, de acordo com o Ministério Público.

Depoimentos do síndico do condomínio e da diretora da Secretaria de Esportes confirmaram as suspeitas.

A Promotoria de Cotia cobra no processo a devolução de R$ 140 mil, com correção, referentes aos salários que a funcionária teria recebido sem trabalhar.

Os promotores afirmam que o ex-vereador, agora prestes a assumir um novo mandato na Câmara Municipal, beneficiou a funcionária porque ela trabalhou como cabo eleitoral dele. A servidora era concursada da prefeitura e foi "liberada" do expediente, conforme a acusação.

Em depoimento, a funcionária afirmou que "Marcos Nena lhe disse que não precisava ir mais trabalhar na Prefeitura, eis que se lhe 'ajudasse', a 'ajudaria'".

No processo, os advogados do ex-vereador disseram que não há provas, ainda que mínimas, contra ele. A defesa afirma que a acusação "não passa de mera suposição" porque ela trabalhou como voluntária na campanha.

A denúncia foi recebida pelo juiz Sergio Augusto, da Vara Criminal de Cotia, em junho de 2019. A decisão afirma que o ex-vereador "seria, em tese, o mentor intelectual do crime e o responsável por ajustar com os demais denunciados que estes deveriam assinar atestados de frequência falsos da servidora".

"Não é aceitável ou tolerável que um funcionário público deixe de comparecer a seu trabalho, continuando a receber sua remuneração normalmente, como forma de recompensa pela participação em campanha eleitoral de vereador eleito. E mais: que tal funcionário receba horas extras! Trata-se de uma afronta aos princípios da moralidade e da eficiência", escreveu o magistrado.

O processo teve início em 2018, mas ainda está na fase de citação dos outros investigados. Uma eventual condenação pode gerar a suspensão dos direitos políticos, como prevê a Lei da Ficha Limpa, e a perda do mandato do vereador.

Marcos Nena vai assumir no lugar de Alexandre Frota, cassado na última sexta-feira, 3, em decorrência de uma condenação por calúnia e difamação contra o ex-deputado Jean Wyllys.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Alexandre Frota

Jean Wyllys

Cotia

suplente

Marcos Nena

processo
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

cop30

Lula reitera convite para Trump participar da COP 30, em Belém

Brasil solicitou também a retirada da sobretaxa de 40% imposta a produtos nacionais

06.10.25 12h42

Suplente de Alexandre Frota responde a processo de peculato por empregar funcionária fantasma

06.10.25 12h04

Caiado e Ciro Nogueira trocam farpas sobre candidato da direita à Presidência

06.10.25 10h23

Desenvolvimento

Ministro Jader Filho participa de audiência no Senado

A audiência faz parte das discussões da CDR sobre desenvolvimento regional e sustentabilidade

06.10.25 10h10

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

PRESIDÊNCIA

Lula no Pará: veja as visitas do presidente a Belém e Breves esta semana

Presidente vistoria obras em Belém e Breves para preparar a cidade para a COP30 e anuncia retomada de projetos de educação na Ilha de Marajó

30.09.25 18h43

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda