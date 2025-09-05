Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STJ demite primeiro servidor envolvido em esquema de venda de decisões para lobista

Estadão Conteúdo

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o primeiro processo administrativo disciplinar contra um dos servidores suspeitos de participar de um esquema de venda de decisões judiciais e determinou a sua demissão do serviço público.

Também alvo de investigação da Polícia Federal (PF) na Operação Sisamnes, Márcio José Toledo Pinto trabalhou nos gabinetes das ministras Isabel Gallotti e Nancy Andrighi. O processo administrativo concluiu que ele vazou minutas de decisões do STJ para o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves.

A demissão foi publicada nesta sexta-feira, 5, no Diário Oficial, e foi assinada pelo presidente da Corte, Herman Benjamin. Segundo o STJ, ele violou dois incisos da administração pública, que seriam a revelação de segredo que teve acesso por razão de seu cargo e valer-se do cargo público para lograr proveito pessoal. O processo administrativo havia sido aberto em agosto do ano passado. Procurada, a defesa de Márcio não se manifestou.

A investigação identificou, com base nos registros internos do STJ, que Márcio alterou minutas de processos de interesse do lobista. Algumas dessas minutas foram encontradas nos diálogos de Andreson.

A PF também descobriu, com base nas quebras do sigilo bancário, que o lobista pagou pelo menos R$ 4 milhões a Márcio, por meio de uma empresa aberta em nome da mulher do servidor do STJ. O inquérito policial ainda está em andamento.

A PF ainda apura se outros funcionários do tribunal também participavam do esquema de venda de decisões capitaneado pelo lobista, mas até agora os elementos mais robustos obtidos pela investigação foram em relação a Márcio Toledo Pinto.

Como revelou o Estadão na segunda-feira, dia 1º, a PF já identificou que o lobista teve acesso a minutas de oito gabinetes de ministros do STJ.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

OPERAÇÃO SISAMNES/PF

STJ

SERVIDOR

DEMISSÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

'Anistia é referendar a legitimidade do golpe', diz cientista político Cláudio Couto

05.09.25 11h49

dia da independência

Manifestação em Belém no 7 de setembro terá críticas a Lula e Moraes

Ato contará com a presença de parlamentares paraenses apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro

05.09.25 11h40

STJ demite primeiro servidor envolvido em esquema de venda de decisões para lobista

05.09.25 11h08

CPMI do INSS: Contag arrecadou R$ 3,4 bilhões e seguiu faturando mesmo após alerta da CGU

05.09.25 10h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PREPARAÇÃO

JD Vance, vice de Trump, diz estar pronto para assumir presidência 'se uma tragédia acontecer'

Vice-presidente dos EUA fala sobre sucessão e rebate boatos sobre saúde de Donald Trump

30.08.25 18h44

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda