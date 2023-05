STF vai enviar lista tríplice só de mulheres para vaga de ministra substituta do TSE a Lula

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai indicar três mulheres para a vaga de ministra substituta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE): Daniela Borges, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da Bahia; Edilene Lobo, ligada ao PT de Minas Gerais; e Marilda Silveira, que já atua na área eleitoral de Brasília. A lista tríplice foi definida nesta terça-feira (31) e vai ser encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Como em outros cargos por indicação em nível federal, caberá ao presidente a escolha da pessoa que vai ocupar a vaga. Anteriormente, o ministro substituto era André Ramos Tavares, mas ele foi escolhido por Lula para ocupar uma vaga efetiva do TSE. Não há prazo legal para essa definição final. Daniela e Edilene eram cotadas para uma vaga efetiva no STF. A razão para que fossem indicadas para outra vaga não foi revelada.

São sete vagas efetivas no TSE, sendo três ministros do STF, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois advogados "com notório saber jurídico". Cada vaga efetiva tem um substituto. As informações são da Agência Brasil.