Após derrota no Congresso, Lula procura Lira para tentar dialogar com parlamentares

A relação entre Lula e o Congresso é de tensão. Após dura derrota do governo federal na noite de terça-feira (30), quando o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que muda o sistema de demarcação de terras indígenas no país, o presidente da República decidiu telefonar para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na manhã desta quarta-feira (31).

A ligação de Lula representa uma tentativa de aproximação com o parlamento brasileiro e acontece após declarações públicas de Lira, cobrando mais articulação por parte do Executivo. O Executivo mostra preocupação e tenta evitar confrontos com o parlamento, como acontece em outros países da América do Sul, como Peru e Equador.

Segundo fontes ouvidas pelo portal CNN, Lula e Artur Lira conversaram sobre a votação do marco temporal das terras indígenas, mas, sobretudo, sobre uma outra votação considerada estratégica para a base governista: a necessidade em ver aprovada, nesta quarta-feira (31), a MP da Reestruturação, que mexe com a configuração dos ministérios.

Caso a medida, elaborada por Lula no início de seu mandato, não seja votada até esta quinta-feira (1), perderá a validade e o governo voltará a ter a configuração ministerial organizada como era no governo anterior de Jair Bolsonaro. Segundo aliados de ambos, há possibilidade de um encontro presencial entre Lula e Lira ainda nesta quarta-feira (31).