STF retoma julgamento sobre o orçamento secreto; veja os votos

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou, nesta quinta-feira (15), o julgamento sobre a constitucionalidade das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Na quarta-feira (14), a relatora do caso, a ministra Rosa Weber, votou pela inconstitucionalidade do mecanismo. Na sessão desta quinta, os ministros Nunes Marques e André Mendonça consideram o orçamento secreto legal. Alexandre de Moraes, o terceiro a de pronunciar, também votou pela constitucionalidade. Edson Fachin, o quinto a falar, votou favorável às ações que alegam ser inconstitucional o orçamento secreto. As ações pedindo a inconstitucionalidade foram protocoladas por três siglas: PSOL, Cidadania e PSB. Por ora, o placar é de 3 a 2 pela constitucionalidade da matéria.

O primeiro a votar na retomada da sessão foi André Mendonça, que disse que o orçamento secreto é constitucional, mas determina que haja as mesmas regras de transparência do orçamento.

Em seguida, Nunes Marques fez um voto semelhante, dizendo que o orçamento secreto precisa ser mais transparente, mas considera a ferramenta constitucional.

Depois foi a vez de Alexandre de Moraes votar. Ele acompanhou os dois colegas anteriores e votou pela constitucionalidade, mas pediu mais transparência, porém, justificou que a última palavra sobre o orçamento público deve ser dada pelo Congresso Nacional.

"Não entendo que o Legislativo deva ser afastado de participar da destinação de recursos orçamentários. Existe toda uma caracterização do nosso orçamento e, de tempos para cá, começou a haver uma participação maior do legislativo. Essa é uma premissa básica de que o Congresso deve participar, até porque é o Congresso que aprova o Orçamento", defendeu o ministro.

Já Edson Fachin acompanhou o voto da relatora.