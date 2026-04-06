Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF não marca data para julgar recurso de empresário condenado a 14 anos por Pix no 8/1

Estadão Conteúdo

O Supremo Tribunal Federal (STF) não marcou data para julgar o recurso do empresário catarinense Alcides Hahn, de 70 anos, condenado a 14 anos de prisão em regime fechado por ter transferido R$ 500 para o fretamento de um ônibus que levou manifestantes de Blumenau (SC) a Brasília para os atos golpistas do 8 de Janeiro de 2023.

A análise dos embargos de declaração estava prevista para a sessão virtual de 20 a 27 de março da Primeira Turma, mas foi retirada da pauta. O escritório Souto Correa Advogados havia protocolado o recurso em 9 de março com pedido de efeitos infringentes, modalidade em que a defesa pede não apenas esclarecimentos, mas a reforma da decisão.

A condenação foi imposta em 2 de março pela Primeira Turma do tribunal, em julgamento no plenário virtual. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação e foi acompanhado integralmente por Cármen Lúcia e Flávio Dino. O ministro Cristiano Zanin concordou com a materialidade e a autoria dos crimes, mas registrou "ligeiras divergências" quanto à dosimetria da pena, sem propor pena distinta.

Hahn foi condenado por cinco crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. A pena foi fixada em 12 anos e seis meses de reclusão, mais um ano e seis meses de detenção e 100 dias-multa, no valor de um terço do salário mínimo cada. De forma solidária com outros condenados pelos atos do 8 de Janeiro, ele terá de contribuir com indenização por danos morais coletivos de R$ 30 milhões.

Outros dois empresários foram condenados na mesma ação penal pelos mesmos crimes: Rene Afonso Mahnke, que transferiu R$ 1.000 para a empresa de transporte, e Vilamir Valmor Romanoski, apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como liderança das mobilizações pró-Bolsonaro em Blumenau, que repassou mais de R$ 10 mil para a contratação do veículo e organizou o recrutamento de manifestantes e a distribuição de vagas no ônibus. Nenhum dos três estava dentro do veículo.

O transporte foi realizado pela empresa Rodrigues Tur LTDA-ME. O ônibus de placa BUP8I88 partiu de Blumenau em 5 de janeiro de 2023 com 41 pessoas, "dentre as quais um participante direto dos atos antidemocráticos que culminaram na invasão e depredação das sedes do Congresso Nacional, do STF e do Palácio do Planalto", segundo o acórdão.

Em seu voto, Moraes afirmou que as provas demonstram que os três réus "aderiram subjetivamente à empreitada criminosa, contribuindo de maneira efetiva e relevante para a execução dos delitos". O ministro justificou a extensão da pena pela "acentuada culpabilidade" dos condenados e classificou como "extremamente grave" a conduta de "participar da operacionalização de concerto criminoso voltado a aniquilar os pilares essenciais do estado democrático de direito, mediante violência e danos gravíssimos ao patrimônio público".

No recurso, a defesa sustenta que o acórdão incorreu em "erro evidente de fato" ao afirmar que o proprietário da empresa de fretamento, Alício Rodrigues, teria "confirmado" em audiência que os valores atribuídos a Hahn se destinavam ao custeio do ônibus. Segundo a defesa, a testemunha declarou ter "presumido" a destinação do Pix - sem receber nenhuma confirmação - e afirmou não conhecer Hahn nem ter tratado pagamento ou orçamento com ele. Os R$ 500 representariam, segundo os advogados, apenas 2,27% do custo total do fretamento, de cerca de R$ 22 mil.

A defesa também aponta que o acórdão utilizou, como fundamento, relatório do interventor federal Ricardo Cappelli que não constava dos autos, impedindo manifestação sobre o documento. Os embargos apontam ainda que o acórdão se refere aos réus como "ré", no feminino singular, em dois trechos da dosimetria - indício, segundo a defesa, de que a fundamentação da pena não foi individualizada para o caso de Hahn.

A reportagem entrou em contato com a defesa do empresário por e-mail e telefone, mas não obteve retorno até a publicação. O espaço segue aberto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

atos golpistas

empresário

Pix

STF

julgamento
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STF não marca data para julgar recurso de empresário condenado a 14 anos por Pix no 8/1

06.04.26 16h18

mudança

PT anuncia filiação de Kátia Abreu: 'gesto de maturidade política'

Foi ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento durante o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.

06.04.26 15h08

mudanças

Dezessete ministros de Lula deixam governo para disputar eleições; 21 permanecem

A legislação eleitoral obriga que autoridades com cargo no Executivo deixem os seus postos em até seis meses antes das eleições para participar dos pleitos

06.04.26 13h27

Troca de farpas

Michelle divulga vídeo de Nikolas Ferreira após briga do deputado com Eduardo Bolsonaro

Publicação ocorre no mesmo dia em que Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro trocam ataques nas redes sociais

06.04.26 11h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

PERDA

Morre Adnan Demachki, ex-prefeito de Paragominas

Advogado, ele também foi secretário de governo do Pará

01.04.26 8h20

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL

A seis meses das eleições, 20 secretários e chefes de órgãos deixam cargos no Pará; veja a lista

Exonerações, assinadas pelo governador Helder Barbalho, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado

02.04.26 12h15

Carros elétricos

Belém entra na vanguarda do setor de carros elétricos com Hub Ag Eletrovias Grão Pará

Empreendimento foi inaugurado nesta segunda-feira (30)

30.03.26 22h26

luto

Políticos e empresários do Pará lamentam a morte do ex-prefeito de Paragominas Adnan Demachki

Adnan era advogado e também foi secretário de Estado

01.04.26 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda