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Política

Aldo Rebelo diz que continua vinculado ao partido DC e fazendo pré-campanha à Presidência

A direção nacional do partido teria decidido expulsá-lo sumariamente na sexta-feira, 21

Estadão Conteúdo
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Assim como Marta, Aldo Rebelo fez sua carreira política na esquerda, mas se afastou do governo Lula, de quem foi ministro do Esporte e da Defesa (Foto: Marcelo Camargo / ABr / Arquivo)

O pré-candidato à Presidência da República Aldo Rebelo afirmou neste sábado, 23, que segue filiado ao Democracia Cristã (DC) e mantém sua pré-campanha ao Palácio do Planalto, apesar de a direção nacional do partido ter decidido expulsá-lo sumariamente na sexta-feira, 21.

"Continuo vinculado ao partido, sim, e fazendo a minha pré-campanha. Estou aqui convidado como pré-candidato e falando como pré-candidato", disse Aldo, ao afirmar que não foi notificado oficialmente sobre a saída da legenda. As declarações foram feitas em coletiva de imprensa no Fórum Esfera 2026, em Guarujá (SP).

Por meio de nota divulgada no dia 21, o ex-ministro insistiu em manter sua pré-candidatura. Ele classificou a decisão do partido como inconstitucional e abusiva, por violar o devido processo legal e a ampla defesa, e prometeu levar o caso à Justiça. A crise começou quando a cúpula do DC apresentou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa como novo pré-candidato oficial da legenda.

"A explicação tem que ser dada pelo próprio Joaquim Barbosa e por quem convidou o Joaquim Barbosa para uma pré-candidatura, que ele não assumiu até agora", disse.

Aldo disse que "ninguém sequer sabe" se Joaquim Barbosa está no Brasil. Segundo ele, o ex-ministro do STF apenas enviou um recado por meio de uma jornalista, apresentando condições para aceitar uma futura pré-candidatura, que, até o momento, não teria sido aceita. Aldo comparou a situação ao episódio de 2018, quando Barbosa foi convidado pelo PSB, inicialmente aceitou a pré-candidatura e depois desistiu.

*Os repórteres viajaram a convite do Esfera Brasil.

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ALDO REBELO/DC/MANUTENÇÃO/PRÉ-CAMPANHA
Política
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