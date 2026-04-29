STF: Jorge Messias chega ao Senado para sabatina na CCJ da Casa

O advogado-geral da União, Jorge Messias, chegou ao Senado Federal pouco antes das 9h desta quarta-feira, 29. Ele compareceu para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao ser questionado por jornalistas sobre sua expectativa no local, Messias foi breve em sua resposta. Ele declarou apenas: "Deus abençoe vocês".

Messias estava acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, em sua chegada à casa legislativa. O advogado-geral portava um exemplar da Constituição de 1988.

Início da Sabatina de Jorge Messias

A previsão para o início da sabatina de Jorge Messias na CCJ do Senado é pontualmente às 9h desta mesma quarta-feira.