STF: Jorge Messias chega ao Senado para sabatina na CCJ da Casa
Ele chegou ao Senado com um exemplar da Constituição de 1988
O advogado-geral da União, Jorge Messias, chegou ao Senado Federal pouco antes das 9h desta quarta-feira, 29. Ele compareceu para a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) por uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao ser questionado por jornalistas sobre sua expectativa no local, Messias foi breve em sua resposta. Ele declarou apenas: "Deus abençoe vocês".
Messias estava acompanhado do ministro da Defesa, José Múcio, em sua chegada à casa legislativa. O advogado-geral portava um exemplar da Constituição de 1988.
Início da Sabatina de Jorge Messias
A previsão para o início da sabatina de Jorge Messias na CCJ do Senado é pontualmente às 9h desta mesma quarta-feira.
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