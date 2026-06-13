Lula pede que seleção jogue com 'alma' na estreia contra o Marrocos na Copa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou neste sábado, 13, um vídeo pedindo que a seleção brasileira jogue com "alma" durante a estreia contra o Marrocos na Copa do Mundo. Na gravação, ele se dirige ao técnico Carlo Ancelotti e diz que, mais importante que a técnica, é o time jogar "pensando no povo brasileiro, que está precisando de uma vitória".

"Diga para eles, Ancelotti, que eles precisam jogar para o povo brasileiro. Jogar para os adolescentes, para as meninas e para os meninos que estão com expectativa muito grande da nossa seleção conquistar o hexacampeonato", afirma Lula no vídeo.

Nas imagens, Lula usa a camisa da seleção com um adesivo que diz "O Brasil é dos brasileiros". Ele recomenda ao técnico: "Dê um conselho para esses meninos. Além de jogar a bola que vocês sabem, joguem com um pouco de alma".

Na postagem, o presidente diz que acompanha a Copa desde 1958, e sugere a Ancelotti que não se importe com comparações com os times de 1958, 1962, 1970 - anos em que o Brasil levantou a taça.

"Não vale nada (a comparação), o que vale na verdade é que você convocou o time. A meninada que está aí, a meninada que você tem, que você escolheu", afirma.

Lula lembra ainda do histórico de Ancelotti como jogador - ele foi campeão da Champions League duas vezes pelo Milan. O petista afirma que, diante dessa experiência, o italiano sabe como a garra, a coesão e a motivação do time são fundamentais, e pede persistência aos jogadores.

"Quando cair, levante. Quando cair, não fique reclamando. Levante e vá tirar a bola do adversário. E lembrar de uma coisa: o que vale é chutar a bola no gol do adversário e ela entrar. O que vale é bola no gol do adversário. Então, sempre que puder, chute. Pelo amor de Deus, chute", brinca Lula.

O presidente termina o vídeo dizendo que Ancelotti pode se tornar um herói como os técnicos Feola, Zagallo e Felipão. "Time você tem. A Copa do Mundo a gente não disputa, a gente ganha", conclui.

O Brasil joga a partir das 19 horas (de Brasília), em Nova Jersey. A partida tem transmissão ao vivo da TV Globo (TV aberta), do SBT (TV aberta), da NSports (streaming), da Ge TV (streaming), do SporTV (TV fechada) e da Cazé TV (Youtube e Disney+).

Para assistir ao vídeo publicado pelo presidente Lula, clique aqui .