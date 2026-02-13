Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STF distribui inquérito do Banco Master para André Mendonça, por sorteio

Estadão Conteúdo

O inquérito que apura irregularidades no Banco Master foi redistribuído na noite desta quinta-feira, 12, para o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), após o ministro Dias Toffoli deixar a relatoria do caso. A distribuição foi feita por sorteio.

A troca na relatoria foi acordada pelos dez ministros da Corte em reunião realizada mais cedo. Na nota divulgada após o encontro, o STF destacou a "inexistência de suspeição ou de impedimento" de Toffoli, mas que o ministro decidiu submeter à questão à Presidência do Tribunal "para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

CASO MASTER

STF

RELATORIA

ANDRÉ MENDONÇA
