STF determina afastamento por 90 dias de senador flagrado com dinheiro na cueca

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira o afastamento por 90 dias das funções de parlamentar do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado escondendo dinheiro na cueca em operação de busca e apreensão realizada na véspera que apurava desvio de recursos públicos para o enfrentamento do novo coronavírus.

Na decisão vista pela Reuters, Barroso determinou a comunicação do Senado, a quem cabe decidir se vai manter ou não o afastamento do parlamentar.

O caso envolvendo Chico Rodrigues tem gerado forte repercussão e levou o governo Jair Bolsonaro a destituir o senador de uma das vice-lideranças do governo no Senado nesta quinta-feira.