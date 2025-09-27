Capa Jornal Amazônia
STF apresenta projeto para reajuste salarial a servidores do Judiciário; saiba quanto

Proposta foi enviada ao Congresso Nacional

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirma no projeto que os reajustes concedidos nos últimos anos não foram suficientes para corrigir as perdas inflacionárias (Luiz Silveira/STF)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, enviou ao Congresso Nacional na última semana um projeto de lei para reajuste salarial dos servidores do Poder Judiciário. O documento ainda precisa ser aprovado pelos parlamentares e sancionado pela Presidência da República.

A proposta prevê, nos próximos três anos, aumentos no valor de 8% a cada ano. Serão aplicados para cargos efetivos e cargos em comissão do Poder Judiciário da União. Um analista judiciário, por exemplo, vai chegar ao salário de R$ 11,7 mil em 2028. A maior remuneração é para um cargo de comissão CJ-4, que chegará a R$ 21,9 mil em 2028.

O salário dos ministros, que atualmente é de R$ 46,3 mil e representa o teto do funcionalismo público brasileiro, não será beneficiado com esse aumento.

O reajuste abrange os servidores dos Tribunais Superiores, Conselho Nacional de Justiça, Conselho da Justiça Federal e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Os presidentes dos outros tribunais e desses conselhos também assinaram a proposta.

No projeto enviado ao Congresso, o presidente do STF afirma que os reajustes concedidos nos últimos anos não foram suficientes para corrigir as perdas inflacionárias e que o objetivo dessa proposta é recompor essas perdas.

"Considerando os índices inflacionários (IPCA) desde fevereiro de 2019, mesmo após a recomposição salarial de 2023, a perda de poder aquisitivo dos servidores do Poder Judiciário da União atinge 24,21% até julho de 2025. Essa perda acumulada pode atingir 31,36% (trinta e um vírgula trinta e seis por cento) em junho de 2026, segundo a projeções inflacionárias baseadas no comportamento dos últimos 12 (doze) meses", diz a justificativa do projeto de lei.

STF apresenta projeto para reajuste salarial a servidores do Judiciário; saiba quanto

