Sem formalidade da toga, presidente do STF canta em casamento de Flávio Dino

O casamento do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, ocorrido neste sábado (30), na cidade de Raposa, no Maranhão, reuniu personalidades importantes da política e do Judiciário brasileiro. Mas, diferente dos eventos em que o protocolo precisa ser seguido à risca, a festa foi marcada por momentos de emoção e descontração.

Um dos destaques da celebração foi uma apresentação inesperada de ninguém menos que o presidente do STF, ministro Roberto Barroso, que subiu ao palco e surpreendeu os convidados com a interpretação de um clássico do samba: Aquarela Brasileira, de Martinho da Vila.

A performance descontraída de Barroso rivalizou com os discursos emocionados feitos durante a cerimônia e, além de ganhar muitos aplausos, foi um dos assuntos mais comentados da noite. O momento revelou uma faceta mais leve do presidente da mais alta corte do país, contrastando com o habitual rigor de sua atuação no tribunal.