Presidente do STF Luís Roberto Barroso dança carimbó com estudantes em escola de Belém

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, está participando, na manhã desta terça-feira (1º.10), de encontro com estudantes do Ensino Médio na Escola Estadual Visconde de Souza Franco, em Belém. Quando chegou ao local, o ministro assistiu a uma apresentação de carimbó e chegou a arriscar alguns passos de dança, juntamente com outras pessoas que o acompanhavam.

(Thiago Gomes / O Liberal)

Em seguida, Barroso se dirigiu ao auditório, para ministrar a palestra “Como Fazer Diferença para Si Próprio, para o Brasil e para o Mundo”.

VEJA MAIS

Conforme informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o evento faz parte de uma série de encontros que o ministro tem promovido com estudantes de vários Estados para propor uma reflexão sobre valores, integridade e conhecimento, passando pela proteção da democracia, ética na revolução tecnológica e pelas mudanças climáticas.