Em visita a Belém, presidente do STF participa de encontro com estudantes do ensino médio

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso visita Belém nesta terça-feira (1º) e participa, às 9h30, de um encontro com estudantes do ensino médio na Escola Estadual Visconde de Souza Franco. Com o tema "Como Fazer Diferença para Si Próprio, para o Brasil e para o Mundo", o evento faz parte de uma série de encontros que ele tem promovido com estudantes de vários estados.

O objetivo do evento é propor uma reflexão sobre valores, integridade e conhecimento, passando pela proteção da democracia, ética na revolução tecnológica e pelas mudanças climáticas. A palestra é aberta e não precisa de credenciamento.

Durante sua viagem à capital paraense, Barroso fará uma visita institucional ao Tribunal de Justiça de Pará (TJPA), às 11h30, e também participa da 8ª edição do projeto Diálogos com a Magistratura, às 14h30, no auditório Des. Agnano Monteiro Lopes, no Fórum Cível de Belém, onde se reunirá com juízas e juízes para um momento de escuta ativa e de troca de experiências e informações sobre a carreira e a qualidade dos serviços prestados em evento fechado ao público.

O ministro também fará uma palestra no evento “Estratégias Práticas para Equidade Racial”, promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) nesta terça-feira (1º). O tema será “Direitos Fundamentais e Ações Afirmativas”, no final do dia.