R70: "Incompreensão do que aconteceu no Brasil" diz Luís Roberto Barroso, sobre sanções dos EUA

Força-tarefa

INSS faz mutirão de perícia em 35 cidades. Nove cidades do Pará estão incluídas. Atendimentos serão para fila de espera.

COP

PROCURA

Diferentemente do que vinha anunciando a mídia nacional e até alguns veículos do exterior, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30), em Belém, está longe de se tornar um evento esvaziado. Apesar da conjuntura atual, com os EUA botando o pé no freio quanto às medidas para conter as mudanças climáticas, empresas privadas, poder público e entidades da sociedade civil apresentaram 1.270 propostas de apresentações nas zonas Azul e Verde durante a conferência. Esse número representa um volume de propostas 81% maior que o da COP de Dubai, em 2023, e 154% acima do registrado em Baku, no Azerbaijão, no ano passado.

PAVILHÕES

Do total de propostas recebidas, 140 foram selecionadas, após passarem por análise do Comitê Técnico responsável pelos Pavilhões do Brasil, formado pelos ministérios do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, pela Presidência da COP 30, além das secretarias de Articulação e Monitoramento da Casa Civil e e de Relações Institucionais da Presidência da República, Secretaria-Geral e Presidência da COP 30. Neste ano, cada Pavilhão Brasil, nas zonas Azul e Verde, contará com dois auditórios.

NO RUMO

Aliás, a semana passada foi de más notícias para quem ainda torce contra a COP em Belém. Mais de 140 países já confirmaram participação. Os preços das hospedagens, apontado como os principais problemas da organização do evento, registraram redução acima de 30% e a oferta de leitos tem sido grande, tanto que há proprietários que ainda não conseguiram fechar contratos.

DIÁLOGOS

SUSTENTABILIDADE

No dia 21 de outubro o Parque de Ciência e Tecnologia (PCT) Guamá, em Belém, receberá o evento “Diálogos Pré-COP 30: Sustentabilidade Espacial”, das 14h às 18h. A iniciativa antecipa debates estratégicos à COP 30, em novembro.

INSCRIÇÕES

Especialistas nacionais e internacionais estarão reunidos para discutir os impactos e as oportunidades do uso sustentável do espaço e das telecomunicações na Amazônia. As inscrições são gratuitas. Como parte do evento, haverá o lançamento do livro “Na saga das telecomunicações e na Amazônia”, de Juarez Quadros do Nascimento, ex-ministro das Comunicações e ex-presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A sessão de autógrafos será gratuita, às 18h, no auditório do Espaço Inovação do PCT Guamá. A realização é da Fundação Guamá, com organização do IPE Digital e apoio do PCT Guamá.

BANCO

CULTURAL

O Banco da Amazônia confirmou para 9 de outubro a inauguração do seu centro cultural, o primeiro financiado por uma instituição financeira pública federal na região amazônica. O espaço abrirá com uma exposição multimídia sobre o líder sul-africano Nelson Mandela, referência mundial na luta contra o racismo. A mostra “Mandela - Ícone Mundial de Reconciliação”, promovida pelo Instituto Brasil África (Ibraf) em parceria com a Fundação Nelson Mandela, de Joanesburgo, na África do Sul, ficará em cartaz até 30 de novembro, com entrada gratuita.

CAMPO

JUSTIÇA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) realizará nesta segunda-feira (29), a partir das 10h, o lançamento oficial da Força-Tarefa Justiça em Homicídios decorrentes de conflitos agrários e outras questões no campo. A iniciativa terá a missão de realizar o levantamento, análise e acompanhamento de processos e procedimentos relacionados a homicídios no contexto de conflitos fundiários e agrários no Estado do Pará. A Força-Tarefa é instituída por meio de ato da Procuradoria-Geral de Justiça.

CACAU

PREMIADO

Três produtores de cacau do Brasil, dois deles do Pará, foram selecionados entre as 50 melhores amêndoas do mundo pelo 10º Cacao of Excellence (CoEx), principal competição de qualidade do mundo. Um deles é um blend de cacau produzido em Itacaré, no sul da Bahia, por Cláudia Sá, campeã da categoria “Mistura” do concurso nacional.

REPRESENTANTES

Os paraenses que vão representar o Brasil no concurso são Gilmar Batista de Souza, de Uruará, e uma amêndoa da variedade “Alvorada 01” do agricultor Leomar Silva Vieira, de Medicilândia.

Em Poucas Linhas

► Na visita que fará nesta semana ao Pará, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve visitar em Belém espaços destinados à hospedagem das delegações que participarão da COP 30. Também está prevista uma ida ao arquipélago do Marajó

► A rastreabilidade como pilar para o desenvolvimento sustentável da Amazônia é o tema do painel que será apresentado pela Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) na Blue Zone da COP 30, em novembro, em Belém. A notícia da aprovação foi recebida pela comitiva da indústria da Amazônia durante a programação da Semana do Clima de Nova York.

► O Tribunal de Contas do Estado do Pará realizará, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, a I Jornada de Boas Práticas de Equidade Racial 2025. O evento, no auditório da Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), vai reunir boas práticas desenvolvidas pelas instituições signatárias do Pacto Interinstitucional Pró-Equidade Racial.

► O pacto é uma iniciativa do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCEPA) criada em 2024 para garantir equidade racial e enfrentar o racismo estrutural nos órgãos públicos do Estado.

► O Centro Universitário do Estado do Pará (Cesupa) realizará uma cerimônia no dia 30 de setembro, às 11h, no campus Alcindo Cacela 3, para celebrar a doação do acervo bibliográfico do arquiteto Paulo Chaves.

► A programação incluirá a exibição de um vídeo sobre a trajetória do profissional e a inauguração da estante “Acervo Paulo Chaves”.

► A praça Batista Campos recebe hoje programação especial em alusão ao “Setembro Verde”, campanha de incentivo à doação de órgãos.

► A agenda inclui orientação sobre a importância da doação e conta com a participação do artista Pedro Bolha, do grupo Gigantes da Amazônia, de Zé Gotinha.

► Haverá ainda apresentações musicais do cantor Nilson Chaves, da Escola de Samba Rancho Não Posso Me Amofiná e do Madrigal João Bosco Castro.