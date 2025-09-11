STF: 1ª Turma condena Anderson Torres a 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou nesta quinta-feira, 11, a pena do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, em 24 anos de prisão, em regime fechado - 21 anos e seis meses de reclusão e 2 anos e seis meses de detenção -, além de 100 dias multa (no valor de um salário mínimo). Os ministros seguiram os termos do voto do relator, Alexandre de Moraes.

A pena foi fixada da seguinte forma:

- Organização criminosa - 5 anos de reclusão - Abolição violenta do Estado Democrático de Direito - 6 anos de reclusão - Dano qualificado - 2 anos e seis meses e 50 dias multa - Golpe de Estado - 8 anos - Deterioração ao patrimônio tombado - 2 anos e seis meses e 50 dias multa

Pesaram contra Torres, "circunstâncias altamente desfavoráveis", anotou Moraes. O ministro destacou o alto cargo que Torres tinha no governo, sendo ainda secretário de Segurança do Distrito Federal no 8 de janeiro de 2023. Também ressaltou o fato de ele ser delegado de Polícia Federal de carreira.

O relator apontou ainda como Torres atuou em várias pautas "manifestamente ilegítimas" contra o sistema eleitoral, com vistas ao objetivo comum da organização criminosa - "perpetuação no poder e fim da democracia, com ditadura".