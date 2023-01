Sobe para 1.200 o número de pessoas detidas após atos radicais em Brasília

Ao menos 1.200 pessoas foram detidas pela Polícia Federal (PF) em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília. Os apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão sendo levados para a sede do órgão em pelo menos 40 ônibus. As informações são do G1.

VEJA MAIS:

As prisões ocorrem após invasões às sedes dos Três Poderes, em Brasília, orquestradas por apoiadores radicais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os atos resultaram na depredação do prédio do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal (STF).