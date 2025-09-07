Capa Jornal Amazônia
Silas Malafaia ataca Moraes em ato na Paulista: 'É crime dar conselho, influenciar?'

Estadão Conteúdo

O pastor Silas Malafaia alegou neste domingo, 7, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), "tem rasgado sucessivamente" a Constituição. Malafaia citou o inquérito "imoral e ilegal" das fake news. "Que democracia é essa? Um homem destruindo o Estado democrático de Direito. Achei que estava demorando chegar minha vez. Ai ele me inclui em uma investigação sobre obstrução de justiça e coação no curso do processo. O que é que eu tenho com isso?", bradou durante ato bolsonarista na Paulista.

"É crime dar opinião, dar conselho, criticar, influenciar?", completou o pastor, que recentemente foi alvo de busca e apreensão da Polícia Federal e teve seu passaporte confiscado. Malafaia alegou que o "modo" de Moraes é "colocar medo, calar a boca e travar opositores". "Mas escolheu cara errado", disse citando ainda a 'Gestapo' de Moraes. "De fato, de vez em quando falo umas coisas indevidas, mas é melhor do que destruir a democracia brasileira", ponderou.

Malafaia usou seu discurso para se defender da ofensiva da PF. "Parece que Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo são da escolinha do tio Silas. É tudo do jardim de infância que o tio Silas comanda", ironizou. Ele citou o fato de a Polícia Federal ter apreendido também seus cadernos. "Tinha três cadernos de esboços bíblicos em minha mala. O policial da Gestapo mandou recolher todos os cadernos, minha ferramenta de trabalho", narrou. "Moraes você não promove só perseguição política, religiosa também", completou.

O pastor disse ainda que envia a ministros do Supremo, os vídeos que publica em suas redes sociais. "Vaza que os ministros estão recebendo, estão em conluio comigo, prevaricaram? claro que não", disse citando, mais uma vez, a 'Gestapo' de Moraes. Também alegou que ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro foram contra a ida de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para os Estados Unidos. "Se estivesse aqui já estava na cadeia", sustentou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MANIFESTAÇÃO/ATOS/7 DE SETEMBRO/SP/BOLSONARO/MALAFAIA
