Sessão especial celebra os 204 anos da ACP

A Câmara Municipal de Belém (CMB) realizou na manhã desta quarta-feira (10) uma sessão especial em homenagem aos 204 anos da Associação Comercial do Pará (ACP). Durante a solenidade, foram entregues certificados com comenda de menção honrosa a empresários, profissionais, instituições financeiras e outras organizações que colaboram com a atividade comercial. Além disso, representantes do setor se manifestaram sobre a adoção de medidas necessárias para melhorar o ambiente de negócios na capital.

Em seu discurso na tribuna, a presidente da ACP, Elizabeth Grunwald, falou da gratidão pelo reconhecimento da atuação da entidade e tratou de projetos que podem ser implementados em Belém com o apoio do Poder Legislativo. “A gente tem algumas pautas importantes, como a atualização do plano diretor urbano que é extremamente necessário para destravar alguns processos produtivos da cidade, além da questão do reordenamento do centro comercial, que se tornou mais importante ainda pela possibilidade de Belém sediar a COP30. Nós precisamos estruturar uma série de projetos na cidade para que a gente possa receber um evento dessa magnitude”, pontuou.

Já João Marcelo Santos, presidente do Conselho de Jovens Empresários (Conjove), que integra a ACP, ressaltou o protagonismo da associação no debate sobre temas relevantes para o setor produtivo. “O Conjove tem uma honra e uma felicidade imensa de fazer parte dessa história. São apenas 35 anos, mas a gente vem caminhando juntos, seguindo os nossos três pilares, que são: representatividade, capacitação e a promoção do networking dos nossos associados”, disse ele, destacando que as lideranças formadas pela entidade também tem o papel de contribuir com a renovação do quadro da ACP.

O responsável pela sessão foi o vereador Augusto Santos (Republicanos), que enfatizou a necessidade do diálogo permanente entre o Legislativo e os segmentos empresariais. “Nós sabemos que o setor produtivo enfrenta muitos desafios e dificuldades. Quando a gente encontra uma associação, que abraça o setor produtivo ajudando, amparando e orientando com suas câmaras técnicas, é necessário reconhecer esse trabalho. A ACP tem uma importância muito grande para o desenvolvimento econômico do nosso estado”, afirmou.

Para o parlamentar, a relação entre ambos os setores se fortaleceu e há perspectivas positivas de que as demandas apresentadas avancem com aval político. “Essa Casa está de braços abertos para receber essas proposituras, para discutir essas questões e avançar nas pautas”, frisou o vereador.