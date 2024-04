Servidores federais propõem contraproposta de reajuste em benefícios

A proposta governamental inclui o aumento do auxílio-alimentação para R$ 1.000,00, ante os atuais R$ 658,00, um aumento de 51% no valor per capita da assistência à saúde suplementar e o aumento do auxílio pré-escolar de R$ 321,00 para R$ 484,90.

Editoria de Economia de O Liberal