Servidores da Anvisa receberam mais de 450 ameaças por aprovação da vacina infantil

Diretores e técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) receberam 458 ameaças desde que a vacinação contra Covid-19 entrou em pauta, afirma o presidente da Agência, Antonio Barra Torres, nesta quarta-feira.

Os ataques geram clima de "insegurança e tensão desnecessárias", declarou Barra Torres, em audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado.

Ele afirma que as ameaças coincidem com as falas do presidente Jair Bolsonaro, que afirmou que iria expor o nome de técnicos do órgão que aprovaram o uso de doses da Pfizer na faixa de 5 a 11 anos.

As ameaças foram informadas à Polícia Federal e ao Supremo Tribunal Federal (STF). A soma abrange as ameaças até 14 de fevereiro.

"Esse outro que se somou agora, que é a preocupação com a própria segurança, é totalmente descabido e desnecessário, mas, infelizmente, ele está lá. Esse ambiente é um ambiente de insegurança", disse ele aos senadores.

O presidente da Anvisa foi chamado ao Senado para falar sobre a vacinação de crianças e sobre o documento do Ministério da Saúde que defendia uso de hidroxicloroquina e dizia que as vacinas não funcionam contra a doença.

Barra Torres disse que a Anvisa não participou da elaboração do documento. Afirmou ainda que a agência não concorda com os argumentos.

Ele declarou que causa "perplexidade" e "preocupação" cogitar o uso off label (fora das indicações da bula) da hidroxicloroquina como política pública contra a covid-19. "Não consigo vislumbrar uma razoabilidade", disse Barra Torres.

*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política.