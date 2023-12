Sergio Moro e Flávio Dino se abraçam e riem juntos durante sabatina no Senado; imagem viraliza

Durante a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (13), o senador Sergio Moro (Podemos-ES) e o ministro da Justiça Flávio Dino foram flagrados em um abraço descontraído, rindo juntos. A cena intrigante chamou a atenção, considerando que ambos são conhecidos por suas posições críticas um ao outro.

A iniciativa de cumprimentar Dino na mesa da comissão partiu do senador Moro. Em um momento mais privado, Dino aproveitou para perguntar ao pé do ouvido qual seria o voto de Moro. O ex-juiz federal apenas sorriu, sem dar uma resposta direta.

VEJA MAIS

Posteriormente, durante seu período de questionamento aos indicados, Moro abordou a repercussão das fotos, considerando o gesto como um "dever de cordialidade, civilidade". Em sua fala, Moro destacou as diferenças que tem com o governo atual, do qual Dino faz parte, e reiterou suas críticas à gestão do ministro.

"Vossa excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, como se isso representasse minha posição. Eu sempre deixei muito claro: eu tenho diferenças com o atual governo, e vossa excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas. Tenho sido um crítico, inclusive, da gestão de vossa excelência, mas não perderei a civilidade e acho que esse país precisa disso para que nós possamos diminuir a polarização", afirmou Moro.

Em resposta a questionamentos de Moro, Dino expressou esperança, mencionando que Sergio Moro ainda não havia votado.