Senador Zequinha Marinho defende exploração de petróleo na Margem Equatorial

O senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) manifestou-se nesta quarta-feira (12) a favor da exploração de petróleo na Margem Equatorial do Brasil, apontando os possíveis benefícios econômicos para os estados do Amapá, Pará e Maranhão.

Durante seu pronunciamento, o parlamentar criticou a posição do Ministério do Meio Ambiente de basear a decisão apenas em critérios técnicos e argumentou que a exploração dos recursos naturais poderia melhorar as condições socioeconômicas da região.

Zequinha Marinho comparou a situação do Amapá, que possui um dos piores Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, com municípios como Maricá (RJ), que recebem royalties do petróleo. De acordo com o senador, dos 20 municípios brasileiros com pior qualidade de vida, 17 estão na Região Norte, e a exploração de petróleo poderia contribuir para a redução da pobreza na Amazônia.

“Precisamos explorar o petróleo e garantir que a riqueza decorrente dessa atividade seja revertida em favor da população daquela região, para que se mude, pelo menos um pouco, o IDH”, declarou.

O senador também questionou a proposta de criação de um mosaico de unidades ambientais marinhas na Margem Equatorial, que está sendo discutida pelo Instituto de Estudos Avançados da USP com apoio do Ministério do Meio Ambiente. Segundo Zequinha, essa medida poderia dificultar a pesca e prejudicar o desenvolvimento econômico da região.

Além disso, o parlamentar contestou o uso do termo “Foz do Amazonas” para se referir à área de exploração, esclarecendo que o poço exploratório está localizado a 540 km da foz do rio, em alto-mar.

Zequinha Marinho informou ainda que apresentou um projeto para a criação da Frente Parlamentar do Senado Federal em Defesa da Exploração de Petróleo na Margem Equatorial do Brasil (PRS 2/2025). O senador pediu o apoio dos demais parlamentares para a iniciativa, com o objetivo de promover debates e ações legislativas em favor da exploração petrolífera na região.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)