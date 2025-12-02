Senador paraense propõe audiência pública para avaliar compromissos da COP 30

A Comissão de Meio Ambiente do Senado aprovou, nesta terça-feira (2/12), o requerimento do senador Beto Faro (PT-PA) para a realização de uma audiência pública que discutirá os acordos firmados durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), ocorrida em Belém no mês passado.

A proposta tem como objetivo assegurar que os compromissos assumidos no evento não se percam com o tempo e, ao contrário, sejam convertidos em ações práticas com impacto direto na Amazônia e nas populações tradicionais da região.

VEJA MAIS

Faro destaca que, apesar da visibilidade internacional da COP 30, o verdadeiro desafio começa agora: garantir que as promessas feitas se transformem em políticas públicas efetivas. O senador propôs que, caso a agenda de 2025 não permita a realização da audiência, o debate seja agendado para o início de 2026, com o objetivo de manter o ritmo das discussões e evitar que os compromissos sejam diluídos ao longo do tempo.

“É essencial que a Amazônia e Belém continuem no centro das decisões sobre clima, desenvolvimento e soberania. A bancada do PT está mobilizada para garantir que todos os desafios sejam enfrentados com determinação até a próxima Conferência”, afirmou Faro.