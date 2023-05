Senador Omar Aziz será o relator do arcabouço fiscal no Senado, diz site

Aprovado na Câmara dos Deputados, o projeto do arcabouço fiscal - conjunto de regras para limitar os gastos do governo e controlar as despesas públicas - segue agora para análise do Senado, onde terá senador Omar Aziz (PSD-AM) como relator. A informação foi confirmada pelo próprio Aziz ao portal O Antagonista. De acordo com o palamentar, há um compromisso de dar celeridade ao texto na Casa.

“Hoje a Câmara teve votar os destaques à matéria e quando o texto chegar aqui eu vou procurar dar a maior celeridade possível para que a gente tenha apreciação ainda neste semestre”, declarou.

A escolha do nome dele foi informada pelo líder do PSD no Senado, Otto Alencar, “há alguns dias”, de acordo com o próprio Aziz. "Não falamos nada porque não tinha como ter açodamento”, declarou. “Agora eu tenho que aguardar a votação na Câmara [dos destaques] e o presidente [do Senado, Rodrigo Pacheco deve fazer a designação formal”, completou.