Novo arcabouço fiscal: veja como votou cada deputado do Pará

Aprovado por 372 votos a favor e 108 contrários, na noite desta terça-feira (23), na Câmara dos Deputados, o projeto do novo arcabouço fiscal, que limita os gastos da União e estabelece regras para controle das despesas, teve o apoio da ampla maioria dos parlamentares da bancada paraense. Dos 17 deputados federais do Pará, 12 votaram pela aprovação e apenas três - todos do PL, principal partido da oposição - foram contra. Outros dois parlamentares não votaram - ambos do MDB.

Em suas redes sociais, um dos políticos contrários a matéria, Joaquim Passarinho (PL-PA), afirmou que o projeto "nada mais é que a legalidade para gastar mais, sem responsabilidade". Ele ressaltou que a melhor política social que existe é a geração de emprego e renda. "Nessa liberdade de gastar, só vamos aumentar juros e diminuir emprego, diminuir investimentos".

Já o deputado petista Airton Faleiro, também do Pará, classificou o resultado da votaçao como uma vitória do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "Por ampla maioria, o plenário da Câmara aprovou na noite desta terça-feira, por 372 votos a 108, o texto-base do Projeto de Lei Complementar 93/23 que institui o regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do País! Meu voto foi SIM!", escreveu.

Veja como cada deputado do Pará votou

SIM

Airton Faleiro (PT)

Andreia Siqueira (MDB)

Celso Sabino (UNIÃO)

Dilvanda Faro (PT)

Dra. Alessandra Haber (MDB)

Elcione Barbalho (MDB)

Henderson Pinto (MDB)

Jose Priante (MDB)

Junior Ferrari (PSD)

Keniston Braga (MDB)

Olival Marques (MDB)

Raimundo Santos (PSD)

NÃO

Joaquim Passarinho (PL)

Delegado Caveira (PL)

Delegado Eder Mauro (PL)

Não votou

Antônio Doido (MDB)

Renilce Nicodemos (MDB)