Arcabouço fiscal: veja o que estabelece texto aprovado pela Câmara dos Deputados

Foi aprovado na noite desta terça-feira (24), pela Câmara dos Deputados, o texto-base do novo arcabouço fiscal, que prevê um conjunto de regras para limitar os gastos do governo e controlar a despesa pública, substituindo o chamado teto de gastos. Enviado pelo Executivo, o projeto original sofreu alterações do relator Cláudio Cajado (PP-AL). Nesta quarta-feira (25), os deputados devem votar os destaques, que podem estabelecer novas alterações ao texto.

O que estabelece o arcabouço fiscal aprovado?

Realização de avaliação bimestral de receitas e despesas;

O crescimento dos gastos públicos fica limitado a 70% do crescimento da arrecadação do governo, caso a meta seja cumprida

que o crescimento dos gastos públicos fica limitado a 50% do crescimento da arrecadação do governo, caso a meta não seja cumprida

Deve-se respeitar um intervalo fixo no crescimento real dos gastos, variando entre 0,6% e 2,5%, desconsiderando a inflação do período, mesmo que arrecadação do governo cresça muito, será necessário

se as receitas não avançarem como projetado, o governo será obrigado a contingenciar despesas. Se ainda assim não conseguir cumprir as metas ficais (zerar déficit em 2024 e ter superávit em 2025 e 2026), gatilhos (mecanismos que obrigam a contenção de despesas) graduais serão acionados.

O relator deixou de fora das regras de contenção de despesas o reajuste real do salário mínimo, com aumento acima da inflação, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

VEJA MAIS

Veja os "gatilhos" que podem ser acionados

No primeiro ano, ficarão proibidos:

criação de cargos;

alteração de estrutura de carreira;

criação ou majoração de auxílios;

criação de despesa obrigatória;

reajuste de despesa obrigatória acima da inflação;

ampliação de subsídios e subvenções;

concessão ou ampliação de benefício tributário.

No segundo ano seguido de descumprimento de metas, será proibido

aumento e reajustes na despesa com pessoal, como aumento de salários;

admissão ou contratação de pessoal, exceto para reposição de cargos vagos;

realização de concurso público, exceto para reposição de cargos vagos.