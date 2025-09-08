Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Senado debate criação de novas APAs no Pará e impactos locais

Audiência contará com a presença de prefeitos, representantes de sindicatos rurais e do ICMBio

O Liberal
fonte

Futuras unidades estão em estudo pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) (Reprodução)

A Comissão de Agricultura (CRA) do Senado promove, na quarta-feira (10), às 14h, uma audiência pública para discutir a criação de duas novas Áreas de Proteção Ambiental (APAs) no Pará: a do Paleocanal do Rio Tocantins e a do Bico do Papagaio. O debate foi solicitado pelo senador Zequinha Marinho (Podemos-PA), presidente da comissão, por meio do Requerimento 33/2025, que manifestou preocupação com possíveis impactos econômicos da medida em municípios da região.

As futuras unidades estão em estudo pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a partir de solicitação da Fundação Casa da Cultura de Marabá e da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), apresentada em outubro de 2023. Pesquisadores citam a relevância ambiental e cultural do Paleocanal do Rio Tocantins, que reúne biodiversidade, comunidades tradicionais e potencial turístico sustentável.

Veja mais

image Senado analisa na quarta-feira acordo que trouxe COP 30 para Belém
Matéria já passou pela Câmara dos Deputados; Belém foi oficiliazada como sede da COP através de acordo entre Brasil e a UNFCCC

image Comissão do Senado aprova projeto que obriga sites a bloquear pornografia infantil
Projeto também proíbe imagens falsas ou manipuladas digitalmente, inclusive por inteligência artificial (IA), com conotação sexual

image Senado aprova projeto de lei que garante direitos históricos à agricultura familiar
Proposta é de autoria do senador Beto Faro

Por outro lado, Zequinha Marinho argumenta que a criação das APAs pode restringir atividades econômicas e atingir diretamente famílias de produtores rurais.

“Considerando a grandiosidade da área impactada e o alto número de famílias de produtores rurais atingidas nessa região, faz-se necessário e urgente dar voz aos produtores rurais impactados e garantir o espaço para que se posicionem sobre o tema”, disse o senador.

A APA do Paleocanal do Rio Tocantins, caso seja instituída, abrangerá Nova Ipixuna, Marabá e Itupiranga. Já a APA do Bico do Papagaio atingirá áreas em Marabá, Bom Jesus do Tocantins e São João do Araguaia, no Pará, além de três municípios do Tocantins e dois do Maranhão.

Como participar

A audiência contará com a presença de prefeitos, representantes de sindicatos rurais e do ICMBio. Conforme informações divulgadas pelo Senado, o evento será interativo, permitindo que cidadãos enviem perguntas e comentários pelo telefone da Ouvidoria do Senado (0800 061 2211) ou pelo Portal e-Cidadania, onde também podem registrar opiniões sobre projetos e sugerir novas leis. O Senado ainda oferece declaração de participação, válida como atividade complementar em cursos universitários.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

áreas de proteção

senado
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

audiência pública

Senado debate criação de novas APAs no Pará e impactos locais

Audiência contará com a presença de prefeitos, representantes de sindicatos rurais e do ICMBio

08.09.25 12h06

'Anistias contribuíram para criar uma cultura golpista no Brasil', diz historiador

08.09.25 11h59

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

08.09.25 11h43

Tarcísio tem 38% e Lula 34% em cenário de eleição presidencial em SP, diz pesquisa AtlasIntel

08.09.25 10h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

DEPOIMENTO

Ex-assessor diz que Moraes 'fraudou' investigação nos processos pelo 8 de Janeiro; veja o vídeo

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, prestou depoimento ao Senado e afirmou que ministro do STF teria embasado retroativamente decisão contra empresários bolsonaristas

02.09.25 23h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda