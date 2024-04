Senado aprova limite de isenção do Imposto de Renda para R$ 2.259,20

O Senado aprovou nesta quarta-feira (17) o projeto de lei que atualiza a tabela do Imposto de Renda, aumentando a isenção para quem recebe até dois salários mínimos por mês. O projeto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados e agora segue para sanção presidencial.

VEJA MAIS

O Projeto de Lei 81/2024 ajusta o limite de isenção do Imposto de Renda para R$ 2.259,20 de renda mensal. A nova política de valorização do salário mínimo, instituída em 2023, permite um desconto sobre o imposto de 25% sobre o valor do limite de isenção, equivalente a R$ 564,80. Isso resulta em um total de R$ 2.824, que corresponde a dois salários mínimos.

O relator do projeto, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), destacou que a intenção da proposta é alinhar a tributação com a política de valorização do salário mínimo e, assim, evitar a desvalorização do rendimento dos trabalhadores. Ele também mencionou que o Executivo apresentou diversas propostas para modernizar o Imposto de Renda e torná-lo mais equitativo.