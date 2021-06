Sem máscara, presidente Jair Bolsonaro desembarca em Marabá e é recebido por apoiadores

O presidente Jair Bolsonaro já está no Pará. Ele desembarcou por volta das 11h, em Marabá, e foi recepcionado por vários apoiadores. Sem máscara, o presidente cumprimentou o público presente.

Em Marabá, ele participa da entrega de títulos de propriedade rural. Em seguida, o presidente vai para Novo Repartimento, para a inauguração do trecho pavimentado da Transamazônica (BR-230/PA). A agenda presidencial no Pará termina a noite, na capital, Belém, onde ele participa da comemoração dos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil, em evento marcado para iniciar às 19 horas, no Centenário Centro de Convenções, na Augusto Montenegro.

A comitiva presidencial que está no Pará é formada por 30 integrantes, entre ministros, deputados e senadores.