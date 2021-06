Secretaria de Esporte do Estado tem novo titular

A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) passa por mudanças. Arlindo Penha da Silva sai do cargo de titular do órgão e entra Nivan Setubal Noronha. Os decretos assinados pelo governador Helder Barbalho, com a exoneração de Arlindo e nomeação de Nivan foram publicados na edição do Diário Oficial desta quarta-feira (02).

Arlindo estava no cargo desde o início da gestão do governador Helder Barbalho, tendo sido anunciado logo após a eleição de 2018. Ele já foi vereador de Ananindeua e é presidente do Partido Republicanos, no mesmo município da Região Metropolitana de Belém. Também é primeiro suplente do senador Zequinha Marinho. "Nada é eterno. A secretaria já passou por vários secretário e chegou a hora, terminou o ciclo. Nós fizemos o melhor ou poderíamos ter feito melhor, mas devido a essa pandemia a gente se viu impossibilitado de fazer o que gostaríamos. Ajudamos vários atletas que foram para outros países, outros estados, ajudamos outras federações. O esporte não é só o futebol, o futebol é a vitrine, mas tem várias modalidades e nós procuramos ajudar vários atletas. Nós visitamos vários municípios e gostaríamos de fazer muito mais, mas tenho certeza que o novo secretário vai dar continuidade e fazer melhor que nós fizemos", declarou Arlindo, ao Grupo Liberal. Ele informou que, no momento, não deve assumir nenhum cargo.

Já o novo secretário de Esporte foi eleito, no pleito municipal realizado em novembro do ano passado, ao sexto mandato de vereador de Castanhal, com 1.340 votos, pelo partido Democratas (DEM). Em suas redes sociais, Nivan Noronha agradeceu às mensagens de apoio e força que tem recebido e falou sobre o novo desafio que tem pela frente.

“Para que possamos continuar desempenhando a função pública com zelo e empenho”, escreveu. “O que faz de nós vencedores não são as conquistas, mas a oportunidade que temos em poder somar naquilo que fazemos para o engrandecimento de uma cidade, de um Estado, de um país. Muito obrigado!”, declarou.