Dados sobre o estado de saúde de Roberto Jefferson são enviados da Seap ao STF

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (Seap) informou no último sábado (3), que enviou toda documentação médica para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Os documentos prestam informações sobre o real estado de saúde do ex-deputado, Roberto Jefferson, acusado de tentativa de homicídio contra policiais federais.

"A Seap informa que, em cumprimento a decisão judicial, enviou todas as informações sobre o estado de saúde do custodiado ao excelentíssimo ministro do Supremo Tribunal Federal, incluindo laudos médicos e boletins de atendimento médico", divulgaram em nota ao G1.

Jefferson pediu transferência de Bangu 8, onde está preso, para um hospital particular. A assessoria jurídica de Jefferson alega que o ex-deputado precisa de tratamento por conta da gravidade de seu estado de saúde. Ele não estaria conseguindo comer nem se hidratar e já emagreceu 15 kg.

De acordo com o jornal O Globo, do último sábado, Jefferson teria ainda um possível traumatismo craniano, após sofrer uma queda em sua cela, e precisaria de exames para atestar o problema.

Histórico na prisão

Roberto Jefferson é acusado de tentativa de homicídio após atirar por cerca de 50 vezes contra quatro policiais federais, que foram cumprir um mandado de prisão expedido por Moraes, em outubro do ano passado. Dois agentes ficaram feridos. Foram apreendidas armas, carregadores e mais de 8 mil munições.

Jefferson também é acusado de resistência qualificada, posse ilegal de armas e munições, e posse de três granadas adulteradas. "Bob Jeff", como é conhecido, foi um dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com várias acusações contra o STF e o ministro Alexandre de Moraes.